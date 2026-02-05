Sánchez desafía a Musk y Telegram y defiende regular las redes: “La democracia no será doblegada”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este jueves que “la fuerza del Estado está para proteger” tanto a la democracia como a los menores frente a lo que ha calificado como el “universo tóxico e impune” de las redes sociales, y ha advertido de que España no puede permitir que la tecnología sirva para erosionar derechos o debilitar las instituciones democráticas.

Durante la clausura del Congreso Nacional de Industria, Sánchez respondió a las críticas recibidas tras anunciar la prohibición del acceso a redes sociales a menores de 16 años y nuevas medidas de control sobre las plataformas digitales.

“La voz de la democracia no será doblegada”, aseguró, en alusión a los propietarios de grandes plataformas digitales que han cuestionado las iniciativas regulatorias del Gobierno.

Las declaraciones del presidente llegan después de que Pavel Durov, fundador de Telegram, advirtiera que las nuevas regulaciones “amenazan las libertades en internet” y "podrían convertir a España en un Estado de vigilancia”. A estas críticas se sumaron las de Elon Musk, propietario de X, quien calificó a Sánchez de “fascista”. El presidente respondió en la misma red social: “Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos”.

Sánchez cuestionó el sentido de la innovación tecnológica: “¿Para qué queremos esa innovación?, ¿para ampliar derechos o para ponerlos en riesgo?, ¿para fortalecer la democracia o para erosionarla?”. También alertó sobre un modelo que convierte la privacidad en mercancía y permite a unos pocos manipular la información a millones de ciudadanos.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo defendió la regulación de las redes como herramienta para evitar la desinformación y proteger la calidad democrática, concluyendo que la sociedad española debe dar un “no claro” a estas dinámicas: “No nos van a quebrar, porque la voz de la razón de la mayoría social y de la democracia no va a ser doblegada por esos tecnoligarcas del algoritmo”.