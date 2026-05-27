Sánchez descarta un adelanto electoral para evitar una "parálisis" y garantizar estabilidad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado de plano un adelanto electoral, reiterando su intención de completar la legislatura y esgrimiendo que en la situación internacional actual lo que se necesita es estabilidad y no meter al país en una "parálisis".

En rueda de prensa en Roma, donde se ha reunido con el Papa León XVI, Sánchez ha defendido que la Constitución estipula que el mandato es de cuatro años y que su intención es completarlo para poder llevar a término las políticas emprendidas por su Gobierno y dar a los ciudadanos "certezas".

Sánchez ha reconocido que en las filas socialistas hay "algún compañero" que le pide adelantar las generales, después de que algunos como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, lo hayan hecho.

"No puedo convocar elecciones por interés partidista"

El presidente ha ironizado con que si lo hace es porque "es consciente" de que lograría "una mayor mayoría parlamentaria en el Gobierno y en el Congreso para poder gobernar de manera mucho más tranquila". "Yo se lo agradezco pero yo no puedo convocar elecciones por interés partidista", ha añadido.

"Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos" y ese interés pasa, a día de hoy, por "la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis".

En estas circunstancias, hace falta "constancia", ha esgrimido, y "no meter al país en una parálisis" ya que, ha argumentado, tras las elecciones vienen los procesos de investidura que pueden ser "azarosos". En España "tenemos unas experiencias bastante evidentes", ha añadido, en referencia a los gobiernos en coalición entre PP y Vox en varias comunidades autónomas.

Apoyo incondicional a Zapatero pese al sumario

En relación con el caso Plus Ultra y la futura declaración de José Luis Rodríguez Zapatero —prevista para los días 17 y 18 de junio—, Sánchez ha optado por mantener el mismo blindaje que mostró en el Congreso. El jefe del Ejecutivo ha asegurado haber leído el auto y el extenso sumario, insistiendo en que "no hay motivos" para retirar su confianza al expresidente.

Ante las preguntas de los periodistas sobre las nuevas revelaciones de la UDEF, asumidas por el juez José Luis Calama, Sánchez se ha mostrado tajante: ha pedido respeto total a la presunción de inocencia y ha garantizado una colaboración absoluta con la Justicia, asegurando que no ve elementos que justifiquen un cambio de postura por parte del Gobierno o del PSOE.

La UCO en Ferraz: "Requerimiento, no registro"

Sobre la presencia de la Unidad Central Operativa (UCO) en la sede socialista de la calle Ferraz este mismo miércoles, Sánchez ha querido marcar distancias y matizar la naturaleza de la actuación. El secretario general del PSOE ha precisado que se trata de un requerimiento de información y no de un registro, vinculado exclusivamente al caso Leire y a los contratos de la SEPI, descartando cualquier relación con una presunta financiación irregular del partido.

Sánchez ha confesado que desconocía la actuación policial hasta que ha tenido que preguntar directamente por lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, no ha perdido la oportunidad de lanzar un dardo al Partido Popular, señalando que, a diferencia de etapas anteriores donde se utilizaba a las fuerzas de seguridad para "obstruir investigaciones", su formación mantiene una colaboración total. Asimismo, ha recordado que el PSOE tomó decisiones disciplinarias inmediatas contra Leire Díez en cuanto saltó el caso hace más de un año, subrayando que la formación no tiene nada que ocultar.