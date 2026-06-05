Sánchez descarta el "superdomingo electoral" en el que coincidan las generales con municipales y autonómicas en 2027

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado que las elecciones generales puedan coincidir con las autonómicas y municipales previstas para mayo de 2027, una posibilidad que algunos actores políticos habían puesto sobre la mesa en las últimas semanas.

“Puedo garantizar, por activa y por pasiva, que no va a haber un ‘superdomingo electoral’”, afirmó a su llegada a la Cumbre UE–Balcanes Occidentales en Tivat (Montenegro). Según explicó, cada proceso electoral debe centrarse en su propio ámbito institucional, evitando mezclar debates y candidaturas.

La posición del Ejecutivo llega en un contexto de presión política por parte de formaciones como el PNV y Junts, que han pedido incluso un adelanto electoral tras los últimos episodios de tensión política y judicial que afectan al entorno del PSOE. También se han escuchado voces críticas internas, como la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que rechazó la coincidencia electoral aunque admitió que no existen indicios de que vaya a producirse.

Legislatura hasta 2027 y calendario presupuestario

Sánchez ha reiterado su intención de agotar la legislatura hasta 2027 y mantener la hoja de ruta del Gobierno, con especial atención a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027. El Ejecutivo ya ha puesto en marcha el proceso presupuestario con la publicación de la orden ministerial en el Boletín Oficial del Estado, lo que marca el inicio formal de la elaboración de las cuentas públicas.

El plan del Gobierno incluye la actualización del cuadro macroeconómico en los próximos meses, la interlocución con los grupos parlamentarios y la presentación del proyecto en el segundo semestre del año, dentro del plazo constitucional que fija su registro antes del 30 de septiembre.

Desde el Ministerio de Hacienda se insiste en que los PGE tendrán un carácter “profundamente social”, orientado a la protección de la mayoría social y al mantenimiento del crecimiento económico, el empleo y la inversión pública.

Apoyo parlamentario y estabilidad política

El presidente ha hecho un llamamiento directo a la “responsabilidad” de los socios parlamentarios para poder sacar adelante las nuevas cuentas públicas, recordando que la estabilidad de la legislatura ha permitido aprobar más de 60 leyes y numerosos acuerdos políticos.

En este contexto, Sánchez ha subrayado que el diálogo con el PNV se mantiene abierto, pese a sus reservas iniciales, mientras que con Junts ha reconocido que la interlocución está actualmente “rota”, aunque el Gobierno trabaja para recomponerla. Además, ha señalado como prioridades paralelas la reforma del sistema de financiación autonómica —una demanda compartida por múltiples territorios— y la ejecución de los fondos europeos, que deben completarse antes del 31 de diciembre.

Caso Leire Díez y crisis política en el entorno del PSOE

Sánchez ha negado de forma tajante haber tenido conocimiento o haber recibido información sobre las actividades de la exmilitante Leire Díez, cuya figura ha aparecido en informaciones judiciales y periodísticas recientes. “Nunca avalé, nunca tuve información, ni nunca tuve conocimiento de algo que nunca hubiera tolerado”, ha afirmado el presidente, insistiendo en que, de haberlo sabido, habría actuado en contra de cualquier conducta de ese tipo.

El caso ha generado también repercusiones internas en el PSOE, tras la aparición de contactos de Díez con dirigentes como la presidenta del partido, Cristina Narbona, o la directora de la Guardia Civil, Mercedes González. Ambas han sido respaldadas públicamente por el jefe del Ejecutivo, que considera que han ofrecido explicaciones suficientes. El Gobierno ha señalado que los servicios jurídicos del partido están analizando toda la información disponible y que, en función de las conclusiones, se decidirán posibles actuaciones posteriores.

Negación de órdenes y defensa del Ejecutivo

El presidente ha rechazado categóricamente haber dado cualquier instrucción relacionada con una supuesta trama vinculada a Santos Cerdán y Leire Díez, y ha expresado su malestar por las últimas revelaciones, que ha calificado como motivo de “decepción, preocupación e indignación”.

Sánchez ha insistido en que el Gobierno respeta las investigaciones judiciales en curso y ha pedido que se permita trabajar a la Justicia sin interferencias ni juicios previos. En su intervención, también ha comparado la situación actual con prácticas del pasado político, en referencia a la llamada “policía patriótica”, a la que acusa de haber utilizado recursos del Estado para fines partidistas.

Finalmente, ha defendido la integridad de su Ejecutivo y de su partido, asegurando que las actuaciones irregulares de “unos pocos” no pueden desvirtuar el trabajo general del Gobierno, que —según ha señalado— está centrado en el crecimiento económico, la creación de empleo y la ampliación de derechos sociales.