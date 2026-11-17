El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, en un multitudinario acto público en el pabellón ferial de Albacete.

El presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, ha defendido las medidas aplicadas por su Ejecutivo que han "blindado" el poder adquisitivo de "15 millones de personas" entre pensionistas, beneficiarios del salario mínimo interprofesional y trabajadores públicos.

Sánchez ha hecho esta reivindicación después de que el Consejo de Ministros de este mismo martes aprobase la subida del SMI en un 5,3%, hasta los 1.286 euros, que no tendrá que tributar, y también el alza del sueldo de los funcionarios un 4,5% en 2027.

El pasado viernes, en otro Consejo de Ministros extraordinario, el Ejecutivo central dio el primer paso para subir las pagas de los jubilados conforme al IPC y los socialistas han incluido en su programa electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre que este incremento anual esté protegido en la Constitución.

En un mitin en Albacete ante 6.000 militantes y simpatizantes, entre los que han accedido al Pabellón de la Feria y los miles que se han quedado fuera por falta de espacio, también ha celebrado la última estimación de crecimiento económico para España de la Comisión Europea, que lo eleva hasta el 2,6% para este año 2026, el mayor de las cuatro grandes economías europeas.

Agradece la canción de apoyo en redes sociales

Sánchez ha asegurado que "jamás había visto esta movilización" en campaña electoral en las seis veces que se ha presentado para ser presidente del Gobierno y ha destacado la difusión en redes sociales de una canción de apoyo creada por un simpatizante socialista titulada "Yo sí te voy a votar", que se ha popularizado en los últimos días.

"Estamos haciendo una campaña histórica para una movilización histórica", ha enfatizado, insistiendo en el objetivo de lograr un 75% de participación en las generales del 29 de noviembre con la que, asegura, podrían volver a gobernar cuatro años más.

Con Bono en primera fila y sin García-Page

La gran ausencia este martes en Albacete ha sido la del presidente autonómico y líder de los socialistas de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que tenía agenda en Bruselas y que han tratado de compensar situando en primera fila al expresidente del Congreso y exministro José Bono.

Junto a Sánchez, también estaban las ministras Isabel Rodríguez y Milagros Tolón, cabezas de lista al Congreso por Ciudad Real y Toledo, respectivamente, y el secretario de Organización autonómico, Sergio Gutiérrez.

Orgulloso de ser español

Sánchez ha subido al escenario y ha vuelto a enarbolar la bandera de España, un gesto interpretado como un guiño al votante más moderado. "Hay algunos a los que les molesta que ondeemos esta bandera porque piensan que es de ellos", ha lanzado, reivindicando que es patrimonio de todos y que con ella se han conquistado derechos, libertades y la democracia y que los socialistas están "muy orgullosos" de España y de ser españoles.

Como suele hacer en cada mitin, se ha puesto la camiseta roja del PSOE con el lema "La fuerza de la gente", aunque en esta ocasión era una con la firma del presidente de Brasil, Lula da Silva, que le mostró su apoyo este lunes en una visita fugaz a Madrid. "Él me decía: 'Pedro, dile a los españoles que imaginen qué país quieren' para los próximos cuatro años", ha señalado reivindicando sus políticas frente al modelo de la derecha.

Así, ha reivindicado una de las medidas incluidas por el PSOE en su programa electoral, dedicar el 1% del PIB a políticas de Vivienda, y otros de sus postulados tradicionales como la oposición a la guerra y a dedicar el 5% del PIB a Defensa, el reconocimiento de Palestina como Estado o sus posiciones respecto al colectivo LGTBI y el cambio climático.