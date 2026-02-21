Pedro Sánchez alerta de la discriminación contra el pueblo gitano y el discurso de odio en redes sociales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entrega una condecoración a la actriz Elena Furiase que recoge el premio en nombre de su madre "Lolita".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alertado este sábado de que la discriminación y el antigitanismo contra el pueblo gitano siguen vigentes seis siglos después de su llegada a España, con especial incidencia en las redes sociales, donde “arrecian los discursos de odio”.

Durante el acto celebrado en el Palacio de La Moncloa con motivo del 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a la Península Ibérica, Sánchez ha reconocido que, pese a los avances logrados desde la democracia, “siglos de discriminación y antigitanismo no se borran en unas décadas”. A su juicio, persisten desigualdades en vivienda, empleo y educación, así como “estereotipos que hieren y limitan oportunidades”, que afectan con más fuerza a las mujeres gitanas.

El jefe del Ejecutivo ha puesto el foco en el entorno digital que, según ha denunciado, se están intensificando los mensajes de odio. “A quienes los promueven quiero decirles que siempre nos van a tener enfrente”, ha advertido, comprometiéndose a combatir la discriminación “con toda la fuerza del Estado de derecho” para evitar que nadie vuelva a sufrir persecución.

El acto, bajo el título “Gelem, Gelem”, en referencia al himno internacional del pueblo gitano, ha servido como broche a las conmemoraciones del aniversario. En su intervención, Sánchez ha reivindicado que el pueblo gitano es “parte intrínseca” de la historia, el presente y el futuro de España. “España no se podría entender sin la huella del pueblo gitano”, ha afirmado, destacando su contribución cultural y social.

También ha recordado que el romaní estuvo prohibido durante largos periodos de la historia y ha defendido la necesidad de proteger esta lengua y el legado cultural gitano. “El pueblo gitano no pide caridad ni folclore, pide respeto, igualdad y reconocimiento”, ha subrayado, asegurando que el Gobierno trabajará para que esa igualdad real sea efectiva.

El cantaor Israel Fernández y las cantaoras María Terremoto y Anabel Valencia actúan durante el acto de homenaje al pueblo gitano con motivo del 600 aniversario de su llegada a España. | Europa Press

Durante la ceremonia se han entregado varias distinciones civiles. Entre los reconocidos figuran Pepe Habichuela y Lolita Flores, que han recibido la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, así como el exdiputado Juan de Dios Ramírez Heredia, el guitarrista Emilio Fernández de los Santos “Caracafé” y la comunicadora Teresa Peña, distinguidos con la Encomienda de número de la Orden del Mérito Civil.

El homenaje ha contado con actuaciones de artistas flamencos como Lela Soto e Israel Fernández, en un acto cargado de reivindicación y memoria histórica que ha puesto el acento en la lucha contra la discriminación aún vigente.