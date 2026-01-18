Sánchez y Feijóo se entrevistan por primera vez en diez meses

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se reúnen esta tarde en el Palacio de La Moncloa para hablar del posible envío de tropas de paz a Ucrania una vez exista un acuerdo de paz. Sin embargo, el jefe de la oposición verbalizó su intención de hablar del conjunto de la política de defensa y exterior, incluida Venezuela, y de la financiación autonómica.

Se trata de la primera reunión entre ambos después de 10 meses -la última fue el 13 de marzo de 2025 para hablar también sobre Ucrania- y se produce en un clima preelectoral y de máxima tensión, dado que el 8 de febrero hay elecciones en Aragón y poco después en Castilla y León y en Andalucía.

El líder del PP admitió públicamente que tiene “muy pocas expectativas” de llegar a acuerdos con el presidente del Gobierno. “Mis expectativas están entre nulas y escasas”, afirmó este miércoles en Telecinco, tras asegurar que Sánchez es “un especialista en cambiar de opinión y en mentir”.

Fuentes de Moncloa ya aseguraron que Sánchez está “encantado” de recibir a Feijóo y explicarle “los cambios geopolíticos que se están produciendo en el mundo” e informarle de “la estrategia de seguridad y diplomacia que está desplegando el Gobierno”.

El PP espera que el presidente del Gobierno informe a Feijóo sobre la situación de Groenlandia y la posibilidad de que España pueda participar en una misión de vigilancia en la isla ártica, después de que la titular de Defensa hubiera abierto la puerta a que España pueda participar.

Ayer, Feijóo se reunió con sus “barones” territoriales en Zaragoza para hacer un frente común contra la financiación autonómica.

Conversaciones con los grupos parlamentarios El encuentro de Sánchez con Feijóo de hoy abrirá una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios -excepto Vox que fue excluido y Junts, que renunció-, con la que el Gobierno pretende informarles de su intención de desplegar tropas en Ucrania una vez se consiga un acuerdo de paz con Rusia. La pasada semana el presidente del Gobierno anunció desde París -tras asistir a la reunión de la Coalición de Voluntarios- que tratará con los grupos parlamentarios del Congreso un posible envío de tropas españolas cuando acabe la guerra.