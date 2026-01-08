Pedro Sánchez le pone deberes a la diplomacia española: "Europa, más y mejor multilateralismo y más democracia"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha inaugurado este jueves la Conferencia de Embajadores y Embajadoras en Madrid con un mensaje centrado en la defensa del multilateralismo, el fortalecimiento del proyecto europeo y la protección de la democracia frente a un escenario internacional marcado por la incertidumbre y la fragmentación geopolítica.

Durante su intervención, Sánchez ha fijado cuatro principios que guiarán la acción exterior de España en 2026: coherencia, compromiso, cooperación y creatividad. Estos ejes, ha explicado, se traducirán en una hoja de ruta con tres prioridades claras: "más Europa, más y mejor multilateralismo y más democracia"

Ante conflictos como la guerra en Ucrania, la situación en Palestina o la inestabilidad en Venezuela, el jefe del Ejecutivo ha defendido que la respuesta de España pasa por redoblar el compromiso con el orden internacional basado en reglas, reafirmar los valores de la Carta de Naciones Unidas y apostar por lo que ha definido como un “internacionalismo sensato”. Una vía que, según ha señalado, se opone a la lógica de bloques y esferas de influencia que convierten la interdependencia en competencia y debilitan la cooperación internacional.

En el ámbito europeo, Sánchez ha abogado por un Marco Financiero Plurianual 2028-2034 ambicioso, que alcance el 2 % del presupuesto comunitario, con el objetivo de desarrollar bienes públicos paneuropeos, impulsar la innovación, liderar las transiciones verde y digital y seguir apoyando al sector primario y la cohesión territorial. Asimismo, ha subrayado que una Europa más próspera y social requiere reforzar su seguridad, apostando por una mayor inversión, el apoyo a la industria y el desarrollo de capacidades de forma integrada para avanzar hacia una “verdadera Unión Europea de la Seguridad y la Defensa”, con una visión global.

El presidente también ha alertado sobre las pulsiones nacionalistas y populistas y ha asegurado que España seguirá siendo “una voz de la razón, la solidaridad y la dignidad humana” dentro de la Unión Europea.

En materia de multilateralismo, Sánchez ha defendido su reforma y fortalecimiento, especialmente en ámbitos como la gobernanza de la revolución tecnológica. En este sentido, ha señalado que la Inteligencia Artificial no debe ser un fin en sí mismo, sino una herramienta al servicio de las personas y de sus derechos. Asimismo, ha reiterado la colaboración de España con las organizaciones internacionales en cuestiones de seguridad global y en la defensa del Tratado de No Proliferación Nuclear.

Por último, el presidente ha reafirmado el compromiso del Gobierno con la iniciativa europea “En defensa de la democracia”, subrayando la necesidad de proteger los derechos y libertades, así como la soberanía regulatoria y digital lograda en las últimas décadas. La Conferencia de Embajadores y Embajadoras se consolida así como el principal foro de reflexión y coordinación de la política exterior española para el año que comienza.