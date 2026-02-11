Sánchez insiste en que el tren español "es de los mejores" y Feijóo asegura que el accidente de Adamuz "era evitable"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido este miércoles en el Congreso de los Diputados que la red ferroviaria española presenta “carencias significativas”, aunque ha defendido que, pese a ello, el sistema es “uno de los mejores del mundo”, apoyándose en informes de la Comisión Europea y de la Federación Europea de Transporte.

Durante su comparecencia para informar sobre su agenda internacional y los últimos accidentes ferroviarios, Sánchez ha reconocido que “hay trabajo por hacer” y “mucho que mejorar”, pero ha insistido en que el modelo español se sitúa entre los más avanzados a nivel internacional. “Repito, es uno de los mejores del mundo”, ha remarcado.

Réplica de Feijóo

En el mismo debate, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al jefe del Ejecutivo de “jugar a la ruleta rusa” con la seguridad de los ciudadanos tras la tragedia de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 fallecidos, asegurando que se trató de un “accidente evitable”. Además, ha reprochado al Gobierno no haber acudido antes a la Cámara para asumir responsabilidades ni pedir perdón.

Feijóo ha hablado de “negligencia continuada” y ha sostenido que tanto Sánchez como su ministro deberían dimitir. También ha acusado al presidente de eludir responsabilidades tras cada tragedia, aludiendo al denominado “método del galgo de Paiporta” en referencia a la gestión posterior a la dana de Valencia.

El debate evidenció el fuerte choque político en torno a la seguridad ferroviaria y la gestión de las infraestructuras, en un contexto marcado por la conmoción tras los recientes siniestros en Adamuz y Gélida.