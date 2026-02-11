Nuevos retrasos y cancelaciones en Renfe, que cerró la huelga de trenes en falso
La sección sindical SFF-CGT extendió el parón del servicio ferroviario al considerar que el acuerdo con el Ministerio es solo “un parche”. Tras desconvocar el pasado lunes la huelga de trenes en falso, los viajeros padecieron nuevas cancelaciones y retrasos.
Los retrasos y cancelaciones siguieron afectando en la jornada de ayer a Ourense y lo seguirán haciendo hoy, después de que desde el sindicato SFF-CGT decidiesen prolongar la huelga después de que paralizase por UGT, CC.OO. y Semaf, tras alcanzar un acuuerdo con el Ministerio de Transportes en el que se recogió aumentar el presupuesto en mantenimiento.
SFF-CGT lo tachó como “un parche”, considerando este pacto insuficiente. “Una salida rápida para apagar el conflicto sin abordar las causas que nos han traído hasta aquí. Y eso, después de semanas de movilización y de un sector al límite, es inaceptable”, señalaron.
El AVE que tendría que haber salido a las 16,20 tardó una hora y cuarto en hacerlo y sin dar información a los pasajeros
Cancelaciones y retrasos, además de poca información
Las cancelaciones en Ourense afectaron especialmente al trayecto con A Coruña, con varias supresiones mientras que los retrasos fueron más generalizados, con varios en sentido Vigo y sobre todo a Madrid. Hacia la capital alguna salida de trenes incluso se prolongó más de una hora. El AVE que tendría que haber salido a las 16,20 tardó una hora y cuarto en hacerlo, sin justificar motivos ni por megafonía ni por mail a usuarios.
Ante la situación de incertidumbre, sin conocer si los viajes se realizaban o no, y por inexistencia de algunos billetes a la venta en la web y la aplicación, en la jornada de ayer la afluencia en la estación de Ourense fue mucho menor a la habitual, dejando una panorámica desértica en muchos momentos del día.
