Nuevos retrasos y cancelaciones en Renfe, que cerró la huelga de trenes en falso

Los retrasos y cancelaciones siguieron afectando en la jornada de ayer a Ourense y lo seguirán haciendo hoy, después de que desde el sindicato SFF-CGT decidiesen prolongar la huelga después de que paralizase por UGT, CC.OO. y Semaf, tras alcanzar un acuuerdo con el Ministerio de Transportes en el que se recogió aumentar el presupuesto en mantenimiento.

SFF-CGT lo tachó como “un parche”, considerando este pacto insuficiente. “Una salida rápida para apagar el conflicto sin abordar las causas que nos han traído hasta aquí. Y eso, después de semanas de movilización y de un sector al límite, es inaceptable”, señalaron.

El AVE que tendría que haber salido a las 16,20 tardó una hora y cuarto en hacerlo y sin dar información a los pasajeros

El tren de las 16:20 horas Ourense-Madrid salió con mucho retraso y llegó una hora y cuarto tarde. | La Región

Cancelaciones y retrasos, además de poca información

Las cancelaciones en Ourense afectaron especialmente al trayecto con A Coruña, con varias supresiones mientras que los retrasos fueron más generalizados, con varios en sentido Vigo y sobre todo a Madrid. Hacia la capital alguna salida de trenes incluso se prolongó más de una hora. El AVE que tendría que haber salido a las 16,20 tardó una hora y cuarto en hacerlo, sin justificar motivos ni por megafonía ni por mail a usuarios.

Ante la situación de incertidumbre, sin conocer si los viajes se realizaban o no, y por inexistencia de algunos billetes a la venta en la web y la aplicación, en la jornada de ayer la afluencia en la estación de Ourense fue mucho menor a la habitual, dejando una panorámica desértica en muchos momentos del día.