Sánchez prepara el indulto para el ex fiscal general García Ortiz antes de las elecciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no descarta que el Consejo de Ministros apruebe el indulto al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

“No lo descarto”, respondió Sánchez en una entrevista en elDiario.es publicada ayer, la primera tras adelantar los comicios, al ser preguntado por la medida de gracia. El jefe del Ejecutivo explicó que el Gobierno estudia ahora todas las leyes y medidas que han quedado pendientes con la convocatoria electoral para evaluar la “factibilidad” de aprobarlas, bien en la Diputación Permanente o bien por el Ejecutivo en el ejercicio de sus competencias.

Por su parte, el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, evitó comprometerse sobre si el indulto llegará antes de las urnas. “Ya veremos si procede tomar una decisión en estos días o procede dejarlo para más adelante. Veremos si procede”, respondió al ser preguntado por esta cuestión.

García Ortiz fue condenado por el Tribunal Supremo por revelar datos reservados del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La pena impuesta fue de dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general.

Por su parte, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, recordó el informe favorable que ha presentado el organismo para el indulto de su antecesor en el cargo, si bien no entra a que el Gobierno pueda llevar a cabo la medida de gracia. “Yo no voy a entrar en lo que vaya a poder hacer el Gobierno. Lo que sí digo es que nosotros hemos interpuesto el recurso de amparo contra la sentencia condenatoria del anterior fiscal general del Estado y ya hemos emitido el informe en relación al indulto que es a favor. Lo que haga ahora el Gobierno es una función que le compete a ellos y por lo tanto habrá que esperar a esa decisión”, aseguró.

El Tribunal Supremo informó en junio en contra del indulto al no apreciar razones de justicia, equidad o utilidad pública que lo justifiquen, aunque este trámite no es vinculante. La decisión corresponde al Gobierno: el indulto lo concede el Rey a propuesta del ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros.