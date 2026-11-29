Sanche comparecía respaldado por los suyos y lo primero que formulaba era un reconocimiento de la derrota en estas Elecciones: "Hoy es un día triste para nuestro país. No es que ganemos o perdamos es que a veces es va ganando y a veces se pierde ese pulso social.

El partido socialista, ha continuado, ha logrado resistir a pesar de enfrentarse a una coyuntura internacional sin precedentes. "Quiero dar las gracias a los millones de miitantes que han votado al partido socialista", al tiempo que agradecía la labor también de los voluntarios, militantes y afines al partido socialista "que os habéis partido por defender un futuro de progreso".

"Desafortunadamente el bloque progresista no ha sido suficiente como para superar el bloque de la derecha. Reconocemos el resultado de las elecciones sin matices. Somos un país profundamente democrático y pro eso reconocemos la victoria del Partido Popular .Por eso he llamado al líder del Partido Popular para reconocer que ha ganado y desearle aciertos", comentaba desde el atril ante los militantes en Ferraz.

La España progresista no acaba esta noche

En su primera comparecencia tras conocerse el resultado de los comicio, "la España progresista no acaba esta noche. A esa España progresista que hoy sisnete tristeza le vamos a pedir que nos e rinda. Si mañana forma el PP Gobierno el PDOE liderará la oposición".

A continuación. Sanchez afirmaba que "antes de ser socialistas, somos demócratas y somos españoles" y prometía que "no vamos a dejarles pasar ni una frente a los recortes económicos y sociales". Sanchez aseguraba que desde el PSOE van a utilizar todas las herramientas disponibles para defender los avances que tanto nos ha costado conquistar. "Cuando vengan a erosionar aún más el derecho de los jóvenes a una vivienda digna y un planeta limpio, estaremos delante. Y cuando ataquen a las mujeres del colectivo LGTBI nosotros estaremos enfrente. Y nosostros seguiremos ofreciendo la paz, como un dique frente al mar", aseguró.

El mensaje final de su mensaje en esta noche electoral se centró en el rol histórico del PSOE que "lleva casi 150 años siendo el faro el progreso de España y jamás va a claudicar a ese objetivo. Sé que en un momento así resulta difícil pronunciar la palabra esperanza. Pero yo quiero que la pronunciéis. Volveremos a gobernar antes de lo que creemos. Esto será también un nuevo principio", fue la frase final que dedicó a los suyos.