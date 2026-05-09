Sánchez se reunirá con el director de la OMS antes de la llegada del crucero con hantavirus a Tenerife

Pedro Sánchez, en una imagen de archivo durante una comparecencia oficial en el Palacio de La Moncloa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantendrá este sábado por la tarde una reunión en el Palacio de La Moncloa con el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, para analizar la crisis sanitaria provocada por el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius antes de su llegada prevista a Tenerife.

El encuentro se celebrará a las 17:00 horas y servirá como antesala del amplio dispositivo sanitario y de seguridad que el Gobierno desplegará en el puerto de Granadilla de Abona para coordinar la recepción del buque, que continúa navegando hacia Canarias sin que, por el momento, se hayan detectado síntomas entre el resto del pasaje.

Tras la reunión en Moncloa, Tedros viajará a Tenerife junto a la ministra de Sanidad, Mónica García; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quienes seguirán desde el puesto de mando habilitado en la isla la llegada del crucero y la evacuación de los pasajeros.

La presencia del máximo responsable de la OMS en Canarias refuerza la dimensión internacional de una operación que implica a varios países y organismos sanitarios. El objetivo del dispositivo será garantizar la coordinación entre administraciones, realizar controles médicos individualizados y aplicar los protocolos de vigilancia epidemiológica previstos por las autoridades sanitarias.

El Gobierno ha confirmado además que los 14 españoles que viajan a bordo del MV Hondius serán trasladados en un avión militar medicalizado hasta Madrid tras la primera evaluación sanitaria en Tenerife. Posteriormente, permanecerán bajo vigilancia en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

Las autoridades sanitarias mantienen activado el protocolo internacional después de que la OMS actualizara el balance del brote, que deja ya varios casos confirmados y fallecidos vinculados al hantavirus. Pese a ello, Sanidad insiste en que la llegada del barco se producirá bajo estrictas medidas de seguridad y sin riesgo para la población canaria.