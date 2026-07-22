Sánchez visita la zona afectada por el incendio de La Mierla y pide "dejar la lucha partidista" para unirse contra la emergencia climática

El silencio que desde hace días se ha instalado en muchos de los pueblos evacuados de la Sierra Norte contrasta con la actividad incesante que se vive a apenas unos kilómetros, en el Puesto de Mando Avanzado de Tamajón y en todo su entorno.

Allí, entre mapas desplegados, vehículos entrando y saliendo y decenas de profesionales pendientes de cada cambio del viento, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido este miércoles poner rostro a quienes llevan casi una semana librando una batalla sin descanso contra el incendio de La Mierla.

Sánchez llegó al puesto de mando unos minutos antes de la hora prevista. Le esperaban el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el alcalde de Tamajón, Eugenio Esteban de la Morena, y los responsables del operativo. No había alcaldes de otros municipios afectados. Tampoco vecinos, salvo alguna persona que observaba la escena desde la distancia y una mujer que, asomada a una ventana, siguió la visita desde su casa y propinó algún insulto aislado.

Durante cerca de una hora, el presidente ha visitado el operativo, saludando uno por uno a efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), del Plan Infocam, bomberos del Consorcio Provincial, Guardia Civil, Sescam y Cruz Roja, interesándose por el desarrollo de un dispositivo que trabaja desde hace siete días para contener un incendio que ya ha calcinado unas 32.000 hectáreas.

Después ha permanecido alrededor de 25 minutos reunido con los técnicos que coordinan las labores de extinción. Ha sido una visita sobria, marcada por el protagonismo absoluto de quienes siguen pendientes de cada foco y de cada reproducción. Apenas se ha alterado el ambiente cuando, durante la comparecencia posterior, sí se ha escuchado alguna frase de reproche dirigida al presidente del Gobierno desde las inmediaciones del recinto.

La vida continúa suspendida

Mientras tanto, lejos del Puesto de Mando Avanzado, la vida continúa suspendida para centenares de personas. Decenas de pueblos han tenido que ser evacuados durante estos días y muchos de sus vecinos siguen aguardando el momento de regresar a casa, algunos de los cuales lo podrían hacer en breve.

No obstante, la incertidumbre pesa especialmente entre las personas mayores, algunas convencidas de que difícilmente volverán a contemplar el monte tal y como lo han conocido toda su vida.

También entre quienes viven del campo, ganaderos como Fernando Moreno observan con preocupación cómo el incendio amenaza no solo el paisaje, sino también el sustento de toda una vida.

La angustia, la soledad y el temor a empezar de nuevo se han instalado en una comarca acostumbrada a convivir con el monte, pero no a verlo desaparecer en apenas unas horas.

Quien ejercía de anfitrión en esta visita ha sido el alcalde de Tamajón, Eugenio Esteban de la Morena, quien ha agradecido la presencia del presidente del Gobierno y ha defendido la unidad institucional con la que se está afrontando la emergencia.

"El Ayuntamiento cree en lo público", ha dicho, recordando que desde el primer momento el municipio ha puesto sus instalaciones y todos los recursos municipales a disposición de las administraciones para facilitar el trabajo del operativo.

El regidor también ha querido hoy poner el foco en la realidad de una comarca que convive con una enorme masa forestal y ha advertido de que el avance continuo del matorral hace que "cada vez haya más combustible y sea más difícil apagar los incendios", al tiempo que ha reiterado su confianza en el criterio de los técnicos que dirigen la emergencia y ha expresado su deseo de que el compromiso institucional se mantenga cuando llegue el momento de reconstruir la Sierra Norte.

Incendio de 2025

La visita institucional ha coincidido, además, con unas fechas especialmente simbólicas para Guadalajara. Hace ahora 21 años, también un 16 de julio, comenzaba el incendio de Riba de Saelices, que un día después segó la vida de los once integrantes del retén de Cogolludo.

Dos décadas después, la provincia vuelve a mirar al fuego con el mismo respeto y con la esperanza de que, cuando las llamas se apaguen definitivamente, la Sierra Norte pueda empezar también a recuperar el pulso de la vida.