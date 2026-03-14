La segunda mujer que denunció a Errejón por violación no se ratifica ante el juez

El exportavoz de Sumar en el Congreso Iñigo Errejón llega a declarar a los juzgados de Plaza de Castilla.

La segunda mujer que denunció por agresión sexual al exportavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, no ratificó su denuncia ante el juez. Así lo anunció ayer el despacho de abogados “Paredes y asociados”, que representa legalmente a la denunciante, así como a la actriz Elisa Mouliáa, la primera mujer que denunció al exdiputado por supuesta agresión sexual.

La mujer decidió no reafirmarse ante la magistrada del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 12 de Madrid, por lo que su representación augura que el caso se archivará al no darse “ese paso necesario”, si bien avisa de que están intentando que “se pueda continuar adelante”.

Tras conocer la decisión de la mujer, fuentes del entorno del exportavoz de Sumar aseguraron que se han enterado del “archivo inminente” de la denuncia a través de los medios de comunicación porque “nadie” les ha informado de “nada”, ya que Errejón nunca ha tenido la condición de investigado en el proceso.

“Todo hace presumir que los fines de esa denuncia son más televisivos que de justicia material, a fin de reforzar la debilitada credibilidad social y mediática de Mouliáa en relación con su propio procedimiento”, agregaron las fuentes, asegurando que no les “sorprende” que la denunciante no se haya ratificado.

Fuentes jurídicas confirmaron la semana pasada que el juzgado admitió a trámite la denuncia de la mujer anónima por una presunta agresión sexual que habría sido cometida en octubre de 2021 en el domicilio del exdirigente de Sumar, Íñigo Errejón.