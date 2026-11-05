Seis nuevas detenciones por el caso Koldo: la pareja de Ábalos y el señalado como exchófer de Sánchez, entre ellos

Agentes de la UCO acceden al domicilio del exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, a 27 de mayo de 2026

La Audiencia Nacional ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que realice seis detenciones para la toma de declaración en el marco de la nueva pieza separada secreta del "caso Koldo" que instruye el magistrado Ismael Moreno.

Según confirman a Europa Press fuentes del caso, entre los arrestados figura Andrea de la Torre, pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, cuyo domicilio en Valencia ha vuelto a ser registrado este jueves por los agentes policiales.

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También hay orden de detención contra Cristian Corvillo, al que el PP señala por ser chófer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante las primarias del PSOE en 2017.

Cristian Corvillo testificó el pasado 3 de septiembre ante el juez Santiago Pedraz, que investiga el "caso hidrocarburos", reconociendo haberse visto con el exministro Ábalos por temas relacionados con el partido, así como que él y su hermano Rubén tuvieron una vinculación empresarial con el presunto conseguidor Víctor de Aldama, aunque puntualizando que los negocios nunca fructificaron.

Los agentes también tienen la orden de requerir información en Adif, entre otras diligencias que se producen después de que el magistrado acordara ayer, miércoles, la apertura de una nueva pieza tras recibir un informe de la UCO.

Las diligencias se han desarrollado en Córdoba, Sevilla, Valencia y Madrid. El instructor indaga en el marco de la causa en varias líneas de investigación, siendo la que dio origen al caso las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

La rama de las mascarillas fue parcialmente juzgada por el Tribunal Supremo, que sentó en el banquillo de los acusados al exministro Ábalos, su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama debido a la condición de diputado aforado que tenía el extitular de Transportes cuando fue procesado.

El alto tribunal condenó a los tres a penas de cárcel —Ábalos a 24 años, Koldo a 19 y Aldama a cuatro—, aunque permitió al comisionista no entrar en prisión por su colaboración con la justicia y con la condición de no reincidir.

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Moreno también investiga en la causa presuntos amaños de obra pública y los pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024 para devolver gastos anticipados, una vertiente que también permanece secreta.