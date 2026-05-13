El Senado reprueba a Aagesen por su nula gestión del apagón

El Senado reprobó a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, por la gestión del apagón del 28 de abril de 2025 con 144 votos a favor (de PP, Vox, UPN), 102 en contra y 11 abstenciones. De esta manera, la vicepresidenta tercera se convirtió en la novena ministra del Gobierno censurada por la Cámara Alta durante esta legislatura. “Es insostenible que después de todo lo que sabemos sobre la nula gestión de la peor crisis energética de la historia de España siga en el cargo, tanto ella como la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor”, recalcó la senadora del PP, Carmen Ballester Feliu, encargada de defender la moción.

En concreto, Ballester reclamó reprobar a Aagesen “por haber comprometido la veracidad institucional, la transparencia en la gestión pública y la ejemplaridad exigibles al cargo con especial gravedad”. “Oculta expedientes, ningunea a las comunidades autónomas y cuando surge una crisis su actitud es profundamente desleal y profundamente deshonesta”, recalcó. En el mismo sentido, acusó a la titular de Transición Ecológica de ser responsable de una política de costas “impuesta desde el despacho, sin escuchar a los afectados”.

Presuntos favores

Por otro lado, se refirió a las informaciones sobre cómo la empresa vinculada al marido de la ministra “habría duplicado sus ingresos” durante su etapa en el Gobierno “gracias presuntamente a contratos y a relaciones ligadas al ámbito público y energético”. Por ello, señaló que la transición ecológica de Aagesen consiste en “convertir la sostenibilidad en negocio para lucrar a unos pocos que casualmente la ministra conoce muy bien”.

Por su parte, el senador del PSOE, José Francisco Hila Vargas, subrayó que el PP no buscó “esclarecer el apagón”, sino “fabricar un culpable”. Frente a esto, la posición de los socialistas se basa en “verdad técnica, reforzar supervisión y fortalecer el sistema”. “Señorías del PP, seamos sinceros. Lo que no pueden soportar es que la gestión del gobierno y de la vicepresidenta Aagesen haya convertido a España en un ejemplo a seguir de transición energética”, echó en cara al grupo popular.

Para Hila Vargas, al PP le molesta que a España le vaya bien si no está en el Gobierno. Desde su punto de vista, por eso los populares reprueban a “todo el que pueden”. Según dice, los de Núñez Feijóo están todavía “más frustrados” cuando se compara la gestión de crisis. Entre otras, puso como ejemplo el brote de hantavirus.

REE plantea nuevas medidas para reforzar el sistema eléctrico

Red Eléctrica de España (REE) remitió al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una nueva batería de medidas para reforzar el sistema eléctrico tras el apagón del 28 de abril de 2025, según indicó la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, en la Junta General de Accionistas de la compañía.

En concreto, este nuevo paquete incluye requisitos mínimos necesarios de monitorización para el análisis de incidentes y un procedimiento para remitir al operador del sistema la información solicitada. Asimismo, integra un análisis de la regulación de los servicios de ajuste.

Estas propuestas se suman a las consultas abiertas por Red Eléctrica a finales de abril. Con todo ello, se pretende dotar al sistema de nuevas herramientas en ámbitos que se demostraron críticos en el cero eléctrico, como el control de las tensiones, oscilaciones adversas o variaciones de tensión.