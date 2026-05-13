Se publica el Diario de Ana Frank

Un 14 de mayo de 1947 se publica un libro que relata el drama de la persecución nazi a los judíos, traducido a más de 70 idiomas y redactado en la clandestinidad durante la ocupación de Holanda en la segunda guerra mundial.

Annelies Marie Frank, conocida en España como Ana Frank (Fráncfort del Meno, 12 de junio de 1929-Bergen-Belsen, Circa febrero o marzo de 1945), fue una niña alemana con ascendencia judía mundialmente conocida gracias al Diario de Ana Frank, la edición de su diario íntimo, en el que dejaba constancia de los casi dos años y medio que pasó ocultándose con su familia y cuatro personas más de los nazis en Ámsterdam (Países Bajos).

Tras ser detenida, su familia y ella fueron llevados a distintos campos de concentración -el único sobreviviente fue Otto Frank, su padre- Ana fue enviada al campo de Auschwitz el 2 de septiembre de 1944 y más tarde al campo de concentración de Bergen-Belsen, donde murió de tifus unos dos meses antes de que fuera liberado. En 1947, apenas dos años después de terminada la guerra, su padre publicó el diario bajo el título “La casa de atrás” (en neerlandés, “Het Achterhuis”).

Propina - No solamente era un diario

A los 13 años Ana Frank recibió como regalo un cuaderno que quiso utilizar como libro de autógrafos.

Sin embargo, pronto lo reconvirtió en su diario, plasmando sus pensamientos más íntimos y su modo de vida.

El estilo era epistolar y en él se comunicaba con su amiga imaginaria Kitty.

Cuando agotó el espacio, utilizó dos cuadernos más y al final, al decidir publicar la obra, la transcribió a 360 hojas finas de papel, quitando y agregando contenido.

Ese legajo fue custodiado por Miep Gies, una alemana que escondía a los Frank, la cual se lo devolvió al padre de la niña después de la guerra. Otto decidió publicarlos, sabiendo que el sueño de Ana era ser escritora.

Ese diario infantil pasó a ser considerado como el testimonio de uno de los períodos más oscuros de la historia.

Se han vendido más de 35 millones de ejemplares en todo el mundo y el diario ha sido traducido a más de 70-80 idiomas.

Y si algún día vas a Ámsterdam el diario original de Ana Frank se conserva y exhibe permanentemente en la Casa de Ana Frank. Está protegido en una vitrina especial dentro del museo, ubicado en el mismo edificio (Prinsengracht 263-267) donde la familia estuvo escondida durante la Segunda Guerra Mundial.