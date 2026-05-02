Siete detenidos por retener durante 13 días a una persona y drogarla para robarle 40.000 euros

Imágenes de los detenidos y de las armas y otros objetos intervenidos durante el registro

La Guardia Civil ha detenido en Roquetas de Mar (Almería) a siete personas que retuvieron a un hombre durante 13 días para administrarle drogas y medicamentos con los que anular su voluntad y robarle hasta 40.000 euros.

En total, llegaron a realizar más de 170 extracciones y transferencias de dinero.

La investigación comenzó en octubre, cuando se averiguó que los autores habían retenido a un hombre en una vivienda que funcionaba como punto de venta de drogas en la localidad de Roquetas de Mar.

En concreto, la retuvieron durante 13 días, en los que le suministraron estupefacientes y fármacos para anular su capacidad de resistencia y voluntad.

Durante ese periodo, los detenidos realizaron más de 170 extracciones de dinero y transferencias bancarias (incluyendo métodos como bizum y hall-cash), llegando a sustraer un total de 40.000 euros de las cuentas de la víctima.

En la fase de explotación de la investigación, bautizada como 'Operación Legartia', efectivos del Área de Investigación del puesto de Roquetas de Mar, con el apoyo de unidades de seguridad ciudadana, realizaron dos registros domiciliarios en dicha localidad.

En estas viviendas se intervinieron dosis de anfetamina, base de cocaína, así como cápsulas de metadona y trazodona. También un arma de aire comprimido, una defensa extensible y varias armas blancas de gran tamaño (machetes y marañas).

Por último, también se incautó numeroso material robado, entre el que había aparatos de aire acondicionado, sanitarios o herramientas, que ya han sido reconocidos y devueltos a su propietario.

En total, han sido detenidas siete personas, hombres y mujeres de entre 18 y 62 años, todos ellos vecinos de Roquetas de Mar. A los arrestados se les investiga por diversas tipologías delictivas, entre las que destaca pertenencia a grupo criminal, detención ilegal, tráfico de drogas, robo con violencia e intimidación y blanqueo de capitales.

Los siete detenidos han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar Plaza 3 (Almería).

La investigación continúa abierta para la localización de otros posibles implicados y de los propietarios del resto de los efectos recuperados.