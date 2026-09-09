Estas son algunas de las preguntas de la prueba PISA, ¿serías capaz de superarlas?

Algunas de las preguntas de la prueba PISA

Los estudiantes españoles de 15 años han firmado sus peores resultados de la historia en el Informe PISA de la OCDE, registrando caídas significativas en Lectura (451 puntos), Matemáticas (457 puntos) y Ciencias (477 puntos) en la primera evaluación realizada tras la entrada en vigor de la LOMLOE.

Los datos sitúan al alumnado español por debajo de las medias de la Unión Europea y de la OCDE, recortando distancias únicamente en resolución computacional de problemas, área liderada en España por la Comunidad de Madrid y Asturias.

Más allá del balance por comunidades autónomas, la evaluación de la OCDE destaca por plantear supuestos prácticos orientados a medir la capacidad del alumnado para aplicar sus conocimientos en el entorno real.

Cálculo de costes y depreciación ('La compra de un coche')

Cálculo de costes y depreciación ('La compra de un coche') | OCDE

Cálculo de costes y depreciación ('La compra de un coche') | OCDE

Cálculo de costes y depreciación ('La compra de un coche') | OCDE

A partir de una tabla de datos sobre consumos, mantenimiento y una estimación de 20.000 kilómetros anuales a 1,54 zeds/litro (moneda ficticia de la prueba), los alumnos deben deducir qué vehículo resulta más económico en el primer año. En un segundo ejercicio, la prueba exige aplicar un cálculo porcentual para hallar el precio de reventa de un vehículo valorado en 10.500 zeds tras sufrir una depreciación anual del 5% durante tres años.

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Análisis de procesos químicos ('Lluvia ácida')

Análisis de procesos químicos ('Lluvia ácida') | OCDE

Tomando como referencia el deterioro de las esculturas de las Cariátides en la Acrópolis de Atenas, fabricadas en mármol (carbonato de calcio), la prueba requiere identificar la procedencia en la atmósfera de los óxidos de azufre y de nitrógeno que provocan que la lluvia alcance niveles nocivos de acidez en comparación con la lluvia habitual.