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Galicia cae en el informe PISA a sus peores datos históricos
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Los resultados de Galicia en el Informe PISA 2025 sufren una caída generalizada respecto a la edición de 2022 y marcan las peores cifras históricas de la comunidad desde que se ofrecen datos desglosados. Sin embargo, debido al retroceso registrado en el conjunto del país y del entorno internacional, la comunidad autónoma se mantiene por encima de la media de España en las tres disciplinas principales.
En Lectura, la puntuación gallega se desploma más de 30 puntos hasta situarse en 454 puntos (frente a los 485 de 2022), lo que supone una pérdida acumulada de 55 puntos desde 2015. Con este resultado, Galicia supera el promedio nacional (451 puntos), pero queda por debajo de la Unión Europea (459) y de la OCDE (461), descendiendo hasta el octavo puesto autonómico en una clasificación que lidera Asturias (471 puntos).
En el área de Ciencias, la comunidad cede 20 puntos y se queda en 486 puntos, lo que provoca su descenso desde el primer puesto compartido en 2022 hasta la quinta posición autonómica, si bien continúa por encima de la OCDE (482), la UE (481) y la media estatal (477).
En Matemáticas, pese a perder también 20 puntos y registrar 466 puntos, Galicia escala tres posiciones hasta colocarse como la quinta autonomía con mejor nota, superando la media española (457 puntos) y los promedios de la UE y la OCDE (ambos en 463 puntos).
El estudio evidencia que en Galicia apenas existen diferencias entre escuelas públicas y privadas, con datos ligeramente más favorables a la enseñanza pública en determinadas materias. Por sexos, las alumnas gallegas se imponen a los alumnos en Lectura y Ciencias —materia donde los chicos lideraban en la anterior edición—, mientras que ellos únicamente obtienen mejor nota en Matemáticas.
En la prueba sobre resolución computacional de problemas, Galicia obtiene 505 puntos, situándose por encima de la media de España (499), la OCDE (498) y la Unión Europea (495) en una tabla liderada por la Comunidad de Madrid (515 puntos).
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