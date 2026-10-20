El Supremo carga contra el Tribunal Constitucional por la amnistía en el “procés”

El Tribunal Supremo resolvió aplicar la ley de amnistía al exvicepresidente catalán y líder de ERC, Oriol Junqueras, y los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, después de dos años desde su entrada en vigor y tras el aval del Tribunal Constitucional al perdón de la malversación, delito por el que fueron condenados los cuatro. No obstante, los magistrados criticaron “la innecesaria grandilocuencia” del Constitucional, que “revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional” del Supremo.

Así, fue el juez del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, quien criticó las manifestaciones del Tribunal Constitucional “llamadas a camuflar la intensidad de la injerencia”.

La Sala de lo Penal, la que juzgó el “procés”, dio ese paso en un auto de 12 páginas, toda vez que el Constitucional le ordenó amnistiar a los dirigentes independentistas encausados por malversación, tanto a los condenados como a los procesados: el expresidente y líder de Junts, Carles Puigdemont, y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, que no fueron juzgados porque huyeron de la justicia tras el referéndum ilegal de 2017.

Con Manuel Marchena, el magistrado que presidió el juicio al proceso independentista, como ponente, el Supremo declaró extinguida la responsabilidad criminal de los cuatro dirigentes, en una resolución que también firman el actual presidente de la Sala Segunda, Andrés Martínez Arrieta, y el magistardo Antonio del Moral, que formaron parte de aquel tribunal. Los magistrados les amnistiarn al asumir en su integridad la parte dispositiva de la sentencia del Constitucional que concedió el amparo a Bassa y ordenó al Supremo aplicarles la medida de gracia.

De esta forma, queda extinguida la inhabilitación a la que fueron condenados Junqueras, a 13 años, y Romeva, Turull y Bassa, a 12 años, respectivamente. Y después de que fueran indultados de las penas de prisión por el Gobierno. El secretario general de Junts, Jordi Turull, pidió que esta aplicación sea “total” y que permita el regreso del expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y los exconsellers Lluís Puig y Toni Comin.

“Tarde y refunfuñando”

Por su parte, Puigdemont celebró la aplicación de la amnistía, aunque el Supremo lo haya hecho “arrastrando los pies, tarde y refunfuñando”. En un mensaje en “X” ayer aseguró que se alegra “mucho”. “El Supremo no tiene más remedio que firmar la capitulación. Han dedicado tiempo, recursos y capacidad de inventiva para evitarla, pero la amnistía llegará a todo el mundo”, subrayó el expresidente autonómico.