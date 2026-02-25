El Supremo da la razón a los clientes por los riesgos de las tarjetas "revolving"

El Tribunal Supremo ha dictado sentencia firme contra la que no cabe recurso contra Carrefour a cuenta de su tarjeta Pass, tras una demanda colectiva llevada a cabo por Asufin, según ha informado esta agrupación en un comunicado.

La demanda fue desestimada en primera instancia en 2021, aunque después fue estimada en la Audiencia Provincial en segunda instancia en 2022. Posteriormente, Asufin presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para que la estimación no fuera parcial.

La sentencia extiende la estimación a las cláusulas que tratan sobre el apartado de crédito 'revolving' de las tarjetas Pass, y sobre si dicho clausulado era transparente o abusivo.

"No consta que la práctica estandarizada de Carrefour en relación con el contrato de tarjeta Pass fuera la de entregar al potencial adherente, con suficiente antelación, información clara y comprensible que le permitiera ser conscientes de los riesgos del crédito 'revolving'", defiende la sentencia del Supremo.

Asimismo, la sala concluye que el clausulado "parece encaminado más a mostrar las ventajas de la tarjeta (...) que a permitir que el consumidor sea consciente de los riesgos de la utilización del sistema 'revolving'".

Además, la sala indica que la falta de transparencia "no es inocua", al provocar un "grave desequilibrio" para el consumidor, algo que es "en contra" de las exigencias de la buena fe.

"Este triunfo en tribunales es muy importante en nuestra lucha contra el crédito 'revolving'", ha afirmado la presidenta de Asufin, Patricia Suárez.

La agrupación ha indicado que va a recabar toda la documentación de los afectados que contrataron la tarjeta den 2019 y requerirá a Carrefour que haga las liquidaciones correspondes a los afectados.

Asufin calcula que la anulación de estas cláusulas permitirá reclamar a usuarios de hasta 1,5 millones de tarjetas, con un saldo vivo de crédito de hasta 3.000 millones de euros.