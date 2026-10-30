El Supremo estudia suspender el derecho a voto a los beneficiarios de la "ley de nietos" ante las elecciones
TRES DÍAS DE ALEGACIONES
El Tribunal Supremo rechaza las medidas cautelarísimas solicitadas por Iustitia Europa, pero abre un plazo de tres días de alegaciones y habilita el mes de noviembre para resolver sobre la suspensión del voto en la "ley de nietos"
El Tribunal Supremo ha decidido dar tres días a las partes en el proceso de la llamada "ley de nietos" para que se pronuncien sobre la petición del partido Iustitia Europa de extender la suspensión del voto a los hijos de los nacionalizados por esa vía.
Según un auto de este viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados acuerdan "no haber lugar a la adopción inaudita parte de las medidas cautelarísimas solicitadas por la representación de la formación".
Pero sí que aceptan "abrir un trámite de audiencia a las partes personadas en el procedimiento para que, por plazo de tres días comunes, contados a partir de la notificación de esta resolución, puedan presentar las alegaciones que consideren oportunas en defensa de sus derechos e intereses legítimos".
Y por "la relevancia de las cuestiones suscitadas y la convocatoria electoral en vigor", la Sala de lo Contencioso-Administrativo habilita para actuaciones en la pieza de medidas cautelares desde el 31 de octubre y todos los días del mes de noviembre.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
PARROQUIA DE SISTÍN
Un herido al salirse de la vía en la OU-536 a su paso por A Teixeira