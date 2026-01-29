El Supremo rechaza revocar la eutanasia a Noelia, la joven de Barcelona

El Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido el recurso de casación presentado por el padre de Noelia, la joven de Barcelona, que solicitaba revocar su eutanasia, suspendida de forma cautelar, según el auto consultado. Abogados Cristianos, que representa legalmente al progenitor, ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional. La Sala de lo Contencioso del TS alega que el padre “no fundamenta suficientemente” la concurrencia de los supuestos necesarios para apreciar el interés casacional objetivo que permitiría sentar jurisprudencia.

Asimismo, sostiene que la prueba practicada en sede judicial, incluidos los informes médico-forenses y las declaraciones periciales de varios médicos, avalan que la joven se encuentra en plenas capacidades para solicitar la muerte asistida.

El tribunal afirma que “las meras afirmaciones de que la solicitante tiene patologías psiquiátricas resultan insuficientes” para revocar la eutanasia, al carecer de respaldo técnico. Añade que la solicitante, que sufre una lesión medular, ha mantenido su decisión desde abril de 2024, sin que haya quedado desvirtuada, por lo que desestima el recurso del padre.

Abogados Cristianos publicaba en la mañana de este jueves un polémico vídeo en el que se ve una imagen difuminada de la joven barcelonesa mientras una narración explica el punto de vista de la fundación, con frases como "esta es Noelia, la joven a la que el estado quiere aplicar la eutanasia".

El TSJC estimó parcilamente el recurso

El pronunciamiento del Supremo se produce después de que, en septiembre de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) estimara parcialmente el recurso del padre al reconocer el derecho de la familia a acudir a la justicia para intentar impedir la concesión de la eutanasia.

No obstante, el TSJC ya señaló entonces que carecía de argumentos para sostener que la joven no cumpliera “los elementos de base requeridos”, dado que existían informes médicos coincidentes que acreditaban el cumplimiento de los requisitos legales.

Ahora, la Fundación Española de Abogados Cristianos ha anunciado que recurrirá el auto ante el Tribunal Constitucional y que, “si es necesario”, acudirá a Estrasburgo, al considerar que esta resolución sigue la línea del Supremo de inadmitir de plano recursos contrarios a la ideología del Gobierno, en defensa de la vida, la familia o la libertad religiosa, según señala la organización.