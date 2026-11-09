El Supremo rechaza suspender el voto de los hijos de nacionalizados por la ley de nietos en las elecciones del 29-N

El Tribunal Supremo en la Plaza de la Villa de París, en Madrid.

El Tribunal Supremo ha rechazado suspender el derecho al voto de los hijos de personas que obtuvieron la nacionalidad española a través de la conocida como "ley de nietos" de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado las solicitudes presentadas por Vox e Iustitia Europea, dos formaciones que habían reclamado extender la suspensión del voto a este colectivo.

Así consta en sendas resoluciones judiciales, que confirman que el alto tribunal no ha aceptado las medidas solicitadas por ambos partidos.

El Gobierno se opuso a las peticiones de Vox e Iustitia Europea

Durante la tramitación de las solicitudes, la Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, se posicionó en contra de las pretensiones de las dos formaciones políticas. En concreto, sostuvo que las medidas reclamadas no resultaban "conformes y ajustadas a derecho", por lo que solicitó que fueran rechazadas.

Con estas resoluciones, el Tribunal Supremo descarta la suspensión del voto planteada por Vox e Iustitia Europea respecto a los hijos de personas nacionalizadas al amparo de la ley de nietos, ante la convocatoria electoral del 29 de noviembre.