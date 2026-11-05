Armengol reivindica la "ley de nietos" en el Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Golpe Militar, la Guerra y la Dictadura

La Ley de Memoria Democrática ha permitido que casi 2,5 millones de descendientes de españoles exiliados hayan solicitado la nacionalidad española. Así lo ha señalado este la presidenta del Congreso, Francina Armengol, durante el acto de conmemoración del Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Golpe Militar, la Guerra y la Dictadura, celebrado en la Cámara Baja.

Armengol ha incluido la "ley de nietos" entre los principales avances en materia de memoria democrática de la legislatura y ha aplaudido su impacto en la recuperación de los vínculos con España de miles de familias marcadas por el exilio. La disposición adicional octava abrió la posibilidad de acceder a la nacionalidad a varios supuestos excluidos del acceso a la nacionalidad en legislaciones precedentes, como la Ley de Memoria Histórica, además a los descendientes de quienes tuvieron que abandonar el país por razones políticas, ideológicas o de persecución durante la Guerra Civil y la dictadura.

La presidenta del Congreso ha calificado de "hitos brillantes" tanto la aprobación de la Ley de Memoria Democrática como esta disposición, que ha facilitado el acceso a la nacionalidad a generaciones de descendientes de españoles que mantienen sus raíces familiares y culturales fuera del país. Junto a ello, ha destacado los informes sobre persecución política, que han permitido reparar a más de 600.000 personas, la labor de los fiscales de memoria democrática y los trabajos de exhumación de víctimas del franquismo.

Sin embargo, Armengol también ha alertado de los "claroscuros» que persisten en este ámbito y de los retrocesos que, a su juicio, se están produciendo en algunas comunidades autónomas. Ha citado expresamente a Baleares y ha criticado la sustitución de leyes autonómicas de memoria por otras normas que, según ha denunciado, buscan "borrar el rastro de la verdad y la justicia» y perjudican la reparación de las víctimas."El tiempo no corre a favor de la memoria», ha advertido, recordando que todavía quedan alrededor de 11.000 cuerpos en fosas franquistas. Por ello, ha defendido la necesidad de mantener un compromiso firme con la verdad, la justicia y la no repetición.