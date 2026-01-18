Suspendida la reunión entre Sánchez y Feijóo tras el accidente ferroviario mortal en Córdoba

TESTIMONIO DE UNA PASAJERA
La reunión prevista este lunes en el Palacio de la Moncloa entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sido suspendida tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que ha causado al menos 21 fallecidos.
Fue Feijóo quien solicitó aplazar el encuentro al considerar que las noticias que llegan de Córdoba son “muy graves y dolorosas”, subrayando que ahora la prioridad debe ser la atención a las víctimas y a sus familias. La cita estaba fijada para las 18:00 horas y debía abordar, entre otros asuntos, Ucrania, Groenlandia, Venezuela y la financiación autonómica.
Desde Moncloa se confirmó además la cancelación de toda la agenda del presidente del Gobierno para este lunes, al entender que toda la atención debe centrarse en la emergencia y en esclarecer las causas de la tragedia.
