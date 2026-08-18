Un terremoto de magnitud 4,7 vuelve a sacudir Granada y se siente con fuerza en toda el área metropolitana

Grietas en la fachada de un edificio en La Zubia, Granada, en el primero de los terremotos

Un terremoto de magnitud 4,7 ha vuelto a sacudir este martes Granada y su área metropolitana, donde el movimiento sísmico ha sido ampliamente sentido por la población. El temblor se produjo a las 10:37 horas y se enmarca en el episodio sísmico que afecta a la zona desde el pasado viernes 14 de agosto.

La medición revisada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), consultada por Europa Press, sitúa el epicentro en Gójar y señala que se trató de un terremoto superficial.

Por su intensidad, este seísmo sería el segundo más fuerte registrado desde el comienzo del episodio sísmico. El mayor alcanzó una magnitud de 4,8 durante la madrugada del sábado 15 de agosto, con epicentro en Alhendín.

El terremoto se dejó sentir especialmente en la capital y en el cinturón metropolitano. Los vecinos percibieron durante varios segundos el movimiento de las paredes y los techos de algunos inmuebles.

Varias réplicas tras el seísmo

El terremoto ha estado acompañado de varias réplicas registradas por el IGN. La más destacada se produjo a las 10:53 horas, con una magnitud provisional de 4 y epicentro en Armilla, y volvió a sentirse con intensidad en distintos puntos del área metropolitana.

El organismo también ha detectado otros movimientos posteriores, todavía con mediciones provisionales, entre ellos dos terremotos de magnitud 2,9 en Padul y 2,6 en Las Gabias.