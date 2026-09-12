Los trabajadores de RTVE protestan por la externalización

Trabajadores de RTVE se concentraron este lunes a las 13:00 horas ante los centros de trabajo con carteles en protesta por la externalización de la información. Las movilizaciones fueron convocadas por el Consejo de Informativos (CDI) de TVE para denunciar también una “injerencia directa por parte de la Dirección de Informativos” en el contenido del Telediario del jueves.

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Concretamente, se referían a la intervención de la Dirección de Informativos en la pieza sobre la entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el programa Mañaneros 360. En señal de protesta, tal y como reclamaba el CDI, los informadores retiraron las firmas de las piezas.

Por su parte, la Presidencia de la Corporación Radio Televisión Española (RTVE), al frente de la cual está José Pablo López, rechazó ayer en un comunicado a la plantilla “las acusaciones de censura ideológica” que se difundieron en relación a esta intervención, asegurando que “carecen de todo fundamento fáctico”.

Respaldo absoluto a la dirección

Asimismo, el documento expresa su “respaldo absoluto” a la gestión, profesionalidad y rigor de Maribel Sánchez-Maroto, directora de Contenidos Informativos de RTVE, a la Dirección de Informativos de TVE, así como a todo el equipo directivo que lidera el área informativa de la casa. “La labor de supervisión editorial ejercida por la Dirección de Contenidos Informativos responde estrictamente a los criterios de calidad, profesionalidad y metodología que rigen el Manual de Estilo de RTVE”, añade.

Negativa a cualquier injerencia laboral

Sobre la entrevista, la dirección justificó que la intervención respondió a la “necesidad de someter a una valoración previa la inclusión de una referencia del Consejo de Informativos de TVE”.

De esta forma, la corporación argumentó que la decisión no estuvo motivada por el contenido de la información ni respondió a voluntad alguna de ocultarla, recalcando que el contenido del comunicado del Consejo de Informativos fue emitido esa misma mañana con normalidad en antena. Por ello, insiste en que la situación obedeció a una necesidad de coordinación y procedimientos internos.