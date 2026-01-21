Trabajos en la “zona cero” del accidente ferroviario de Adamuz

MAQUINARIA PESADA
Las grúas trabajan en levantar el tren Iryo para llegar al Alvia
Los trabajos para el levantamiento de los vagones siniestrados con la incorporación de dos nuevas grúas de gran tonelaje marcó la jornada del martes en el municipio cordobés de Adamuz, donde se registró el descarrilamiento de un tren de alta velocidad y la posterior colisión con otro convoy en la tarde del domingo. Los otros centros de la jornada fueron Córdoba capital, donde se ubican las sedes de atención a los afectados y el Instituto de Medicina Legal, donde se encuentran los cuerpos de las personas fallecidas.
Dichos trabajos, con equipos en la zona, afrontaron el último día soleado y con frías temperaturas antes de la llegada de la borrasca Harry, que desde hoy supone lluvias, según los pronósticos del cien por cien para los próximos días anunciados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Durante la noche y la madrugada los trabajos se centraron en acondicionar las zonas del Alvia y del Iryo y en apuntalar los últimos vagones de este último. La maquinaria pesada realizó labores de compactaciones del terreno y dos grúas más se incorporaron al trabajo, según informó la Junta de Andalucía.
La Junta habilitó un punto de información a familiares de los afectados en el Centro Cívico Poniente Sur, ubicado junto a la Plaza de Toros de Córdoba. Hasta este lugar se fletó un autobús para trasladar a familiares de afectados desde el Centro de Mayores de Adamuz, y en él se encuentraron efectivos de Cruz Roja, de los servicios sanitarios del 061, de la Agencia de Emergencias de Andalucía y psicólogos del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental.
