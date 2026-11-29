Varios servicios de emergencia trasladan a los migrantes, en el puerto de La Restinga.

Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas a tres cayucos con 218 personas a bordo cerca de La Restinga, uno de ellos con un migrante fallecido.

La Guardia Civil localizó el primer cayuco a unas 13 millas de la isla y se activó la salvamar Acrux. Sus ocupantes, 87 personas, desembarcaron a las 08,00 horas. Eran 68 hombres, nueve mujeres y diez menores, además del fallecido. La noche del sábado, la salvamar Diphda había escoltado hasta El Hierro a otro cayuco, localizado a 12 millas de La Restinga. Sus 131 ocupantes, todos de origen subsahariano, desembarcaron a las 22,15 horas. Entre ellos había 25 mujeres y 25 menores.

Los 14 migrantes fallecidos que llegaron el viernes a la isla fueron sepultados ayer en tres cementerios municipales. Cinco recibieron sepultura a las 11,00 horas en La Frontera, cuatro desde las 14,00 en El Mocanal y otros cinco a las 17,00 en El Pinar, según informó el Ayuntamiento de Valverde.

Su embarcación quedó a la deriva a unos 72 kilómetros al sur de El Hierro tras diez días de navegación desde Banjul (Gambia). Fueron recuperados 14 cadáveres y 90 personas con vida. Caminando Fronteras sostiene que viajaban unas 120 personas, entre ellas nueve mujeres, lo que elevaría a 30 el número de víctimas entre fallecidos y desaparecidos.

Varios servicios de emergencia trasladan a los migrantes, en el Puerto de La Restinga. | Europa Press

Su portavoz, Helena Maleno, explicó que la ONG tenía constancia de varias embarcaciones desaparecidas desde el jueves y que la alerta sobre este cayuco llegó de familiares en Mali. Según Maleno, buscan además a dos jóvenes malienses cuyas familias no saben si están entre los rescatados, entre los fallecidos o en algún recurso de acogida. Del tercer cayuco se informó anoche, todavía sin cifras de migrantes.

Los 20 migrantes atendidos en el Hospital de la isla permanecen estables, según la Consejería de Sanidad. Catorce están ingresados y seis en observación en Urgencias. Uno, estable dentro de la gravedad, será trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife. Es el pico de presión asistencial tras el rescate del viernes.

En Gambia, al menos tres migrantes murieron, cuatro fueron rescatados y 143 desaparecieron

Caminando Fronteras sigue otro cayuco que llegó el jueves a Dajla (Sáhara Occidental) con 202 supervivientes, tras salir de Senegal, y cifra en 35 las víctimas.

Maleno reclamó atención psicológica y seguimiento para los supervivientes de tragedias como la del viernes, y también para los profesionales de los dispositivos de rescate.

En Gambia, al menos tres migrantes murieron, cuatro fueron rescatados y 143 desaparecieron tras el incendio de un cayuco que partió el jueves de Banjul, según la ONG local Ebrima Migrants Situation. Según la organización, viajaban más de 150 personas. La Marina de Gambia informó de la recuperación de tres cuerpos. No hay cifra oficial de fallecidos.

Noviembre marca el récord de llegadas en un mes

Varias personas a bordo de una patera llegan a puerto escoltados por Salvamento Marítimo, a 22 de noviembre. | Europa Press

Noviembre de 2026 se ha convertido ya en el mes con más llegadas a Canarias en los 32 años de historia de la ruta atlántica. Según el balance del Gobierno autonómico, la cifra supera las 16.000 personas en lo que va de mes.