La UCO implica a Pardo de Vera en la trama de las mascarillas

La ex presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, a su llegada a declarar como imputada por el "caso Koldo" en la Audiencia Nacional.

La expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera habría intervenido en la contratación de la empresa epicentro de la presunta trama de mascarillas por la que Adif le adjudicó a Koldo García el contrato de mascarillas por valor de 12,5 millones.

Así lo destaca la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que añade que recomendó al exministro José Luis Ábalos una abogada nada más estallar el "caso Koldo": "Espera tu llamada, mal no vendrá".

Contenido eliminado en sus dispositivos

La UCO también llama la atención sobre el hecho de que al analizar los dispositivos electrónicos de Pardo de Vera, "parte del contenido correspondiente al periodo temporal de los hechos investigados habría sido eliminado".

Los investigadores comunican en un oficio al juez instructor del "caso Koldo" en la Audiencia Nacional que "han identificado nuevas comunicaciones que amplían lo previamente informado en relación con la contratación de Soluciones de Gestión y la intervención en dicho proceso de Pardo de Vera".

Y aportan una serie de mensajes que "permite inferir" que Koldo García, el exasesor de Ábalos, intervino en la selección de esa empresa y que, "a través de Pardo de Vera, la contratación se habría hecho efectiva en el organismo que esta presidía".

Los agentes también apuntan en el oficio que, horas más tarde de declarar como testigo ante la Guardia Civil el 21 de febrero de 2024, un día después de la detención de Koldo y otros imputados, Pardo de Vera se puso en contacto con Ábalos y le "facilitó el contacto" de una "abogada especializada en materia penal".