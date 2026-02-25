Diego Calvo denuncia un “trato diferente” del Estado para la red ferroviaria gallega

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, denunció este martes, 24 de febrero, durante la sesión en el Parlamento gallego la situación general en la que se encuentra la prestación del servicio de transporte ferroviario en Galicia, motivada por los problemas acumulados en las últimas semanas con más incidencias de las habituales que dificultan la movilidad de la población gallega.

En una comparecencia a petición propia, Diego Calvo criticó que, “como siempre”, falta por parte del Gobierno central “información directa, clara y transparente de lo que pasa, las causas y las medidas que hay que adoptar”.

También achacó la “falta de previsión, mantenimiento y planificación”, así como la necesidad de inversiones para dotar a Galicia de un sistema ferroviario moderno y competitivo con tiempos de viaje razonables y frecuencias suficientes. “No pedimos privilegios para Galicia, exigimos lo que por justicia le corresponde”, resaltó.

En esta línea, criticó el agravio continuo del Ejecutivo estatal a la Comunidad gallega con un trato diferente a otros territorios.

