La UCO solicita al juez Pedraz que requiera las cuentas del PSOE en el marco del caso Leire Díez

En un oficio, la UCO pide también al juez Santiago Pedraz que requiere información bancaria de varios investigados, como el exdirigente andaluz Gaspar Zarrías y los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teigelo.

Para agilizar la investigación, los agentes interesan que la información bancaria sea remitida por las entidades financieras directamente a los propios agentes investigadores.

También piden al juez que reclame a la agencia tributaria un informe de suministros con información que tenga sobre el PSOE, el PSC y personas investigadas en la causa de los años 2024 y 2025.

Asimismo, quieren que "se autorice que los agentes de la Guardia Civil que actúan en esta investigación puedan solicitar y recibir cuantas aclaraciones, ampliaciones o documentación complementaria relacionada con dichos productos y con cualquier operación efectuada con origen o final en las cuentas bancarias relacionadas y que precisen para el esclarecimiento de los hechos que nos ocupan".

Y también piden al juez que reclame a la Agencia Tributaria un "informe de suministros" con información que tenga, de los años 2024 y 2025, sobre el PSOE, el PSC, Zarrías, Oliver, Teijelo y diferentes empresas a las que los investigadores vinculan con una presunta trama que, según el juez, intentó desestabilizar causas judiciales que afectan al partido y al Gobierno.

Respecto al PSC incide en que el pago de 20.000 euros que el PSOE habría efectuado a la empresa Crónica Libre, medio digital vinculado a Díez, pudo haberse llevado a través de un tercero y por una campaña publicitaria en Cataluña, por lo que considera "necesario profundizar" en esa operación.

Pagos para financiar las acciones

La UCO aborda en un informe pagos que habría efectuado el partido a la presunta trama, así como la financiación de la necesidades logísticas o de personal, señalando que los mismos fueron "autorizados u ordenados" por el que fue secretario de Organización y presunto cabecilla, Santos Cerdán.

Entre los pagos se encuentran los 20.000 euros al medio digital Crónica Libre, en el marco de una campaña electoral en 2024 en la comunidad catalana y con la justificación de unos banners publicitarios que habrían sido abonados por la empresa de medios encargada de la campaña "por orden del PSOE".

La Guardia Civil señala que dicho digital estaba "a disposición de los intereses" de la supuesta trama y "publicó diversas noticias relacionadas con cuestiones de interés con la actividad que venían desarrollando".

Asimismo, los agentes apuntan a pagos que ascienden a "al menos" 43.225 euros para "sufragar la actividad de Leire" y de 125.000 euros al letrado Teijelo, además de otros "logísticos cuya cuantía no ha podido ser calculada, pero que soportan viajes, alquiler de vehículos...".

"En muchos de estos casos, con el aparente objetivo de desvincular el origen de los fondos, para efectuar los pagos se habrían articulado operativas de interposición de sociedades y facturación mendaz", agregan.