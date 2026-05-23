Feijóo, sobre Zapatero y el caso Plus Ultra: "Tenía al gobierno detrás"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sostiene que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado esta semana en el caso Plus Ultra, "no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta", sino que, como ha advertido, "tenía detrás al poder".

"Zapatero no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta, si hace negocios es porque tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la Presidencia del Gobierno. Hay que estar muy pringado para leer los 80 folios del auto de imputación y salir a darle apoyo", ha recalcado.

"Sánchez no sorprende, ¿pero de verdad no queda nadie en el PSOE que se sonroje? ¿No queda un solo socialista que diga yo no me afilié para esto? ¿Ningún socio que se avergüence?", ha insistido.

A la vista de este clima de "corrupción y decadencia", y de que "desde hace ya años, la única agenda del gobierno de España es la de los tribunales", el líder de la oposición a Pedro Sánchez ha apostado por poner fin a esta etapa porque "este gobierno es peor que la mafia".