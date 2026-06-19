Los audios íntegros de Zapatero ante el juez Calama de su declaración en el caso Plus Ultra y su defensa de la “presunción de inocencia”

José Luis Rodríguez Zapatero protagoniza una tensa comparecencia ante la Audiencia Nacional en la que negó cualquier influencia en el rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas.

Los audios de la declaración del expresidente ante la Audiencia Nacional muestran un interrogatorio prolongado en el que el juez Calama insiste en aclarar el papel de Zapatero en la estructura investigada dentro del llamado caso Plus Ultra.

En uno de los momentos más destacados, el magistrado cuestiona el funcionamiento de la sociedad Análisis Relevante, supuestamente vinculada a pagos al expresidente, señalando que podría haberse utilizado para canalizar comisiones relacionadas con el rescate de la aerolínea.

Fue entonces cuando Zapatero interrumpió al juez con una frase contundente:

¡Presunción de inocencia!

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Zapatero niega influencia en el rescate de Plus Ultra

Durante su comparecencia, Zapatero insistió en que no tuvo ningún tipo de intervención en la concesión del rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra Líneas Aéreas.

Según su declaración, el ex presidente afirmó que:

No habló con autoridades públicas sobre el rescate

No influyó en decisiones administrativas

No mantuvo contactos con funcionarios implicados

Además, reiteró que su actividad profesional posterior a la presidencia ha sido “conforme a la legalidad”.

La polémica de Análisis Relevante y los pagos investigados

Uno de los ejes de la investigación gira en torno a la consultora Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez, empresario señalado en la causa.

Según el sumario, esta sociedad habría canalizado pagos hacia Zapatero por trabajos de consultoría, en el marco de una relación profesional sin contrato escrito formal.

El juez cuestionó este modelo de relación, al considerar que la ausencia de contratos escritos o correos formales no es habitual en este tipo de servicios.

Zapatero defendió que se trataba de un acuerdo basado en la confianza personal y en la prestación de servicios de análisis geopolítico.

Hijas imputadas y la empresa Whathefav

En el marco de la misma investigación, el juez ha ampliado las diligencias a las hijas del expresidente, vinculadas a la empresa Whathefav, que habría aparecido en la operativa de pagos.

Zapatero explicó durante su declaración que la compañía se dedica al marketing digital, comunicación y contenidos vinculados al entorno de videojuegos y eSports.

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El papel del Banco Santander y las gestiones previas

Otro de los puntos del interrogatorio se centró en una supuesta intermediación del expresidente para facilitar contactos entre responsables de Banco Santander y directivos vinculados a Plus Ultra.

Zapatero reconoció únicamente haber realizado gestiones para que la entidad escuchara a los responsables de la aerolínea, negando haber influido en decisiones de financiación.

Joyas, sociedades offshore y silencio parcial

Los audios también recogen la negativa del expresidente a declarar sobre unas joyas intervenidas en su despacho, valoradas provisionalmente en 1,3 millones de euros, alegando un recurso pendiente.

Asimismo, Zapatero negó conocer o haber oído hablar de sociedades offshore, una de las líneas de investigación del caso, según la instrucción.

Una investigación aún abierta

El juez Calama considera que existen indicios suficientes para mantener la investigación abierta y continuar analizando la posible existencia de una estructura organizada en torno a la concesión del rescate de Plus Ultra.

Por su parte, la defensa del expresidente sostiene que Zapatero ha colaborado con la justicia y que no existe base para las medidas cautelares solicitadas por algunas acusaciones.

La causa sigue en instrucción en la Audiencia Nacional mientras se analizan los audios completos de la declaración y la documentación aportada por las partes.

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