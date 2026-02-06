Universidades desmiente el bulo, los títulos universitarios obtenidos antes de Bolonia no pierden vigencia

A través de un comunicado el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades recordó que no hay un plazo para obtener el certificado de correspondencia de títulos universitarios anteriores al plan Bolonia. Todo esto a raíz de un bulo que comenzó a circular en redes sociales y whatsapp.

Lo que el mensaje decía era: “Holaaa, esto es para los que tenemos licenciatura antes de Bolonia... vamos los mayorcitos 😜😜😜 Me han contado que esta es la última semana para solicitar la convalidación de la licenciatura como máster, si no nos la dejan como grado. No se tarda nada, se necesita o clave o certificado digital y te descargas un PDF con la homologación. En un minuto me he sacado un máster y sin pagar nada!! 😂😂 Os paso el link de la página".

Esto provocó que se diera a entender que existía un límite de plazo establecido para obtener el certificado de correspondencia de los títulos universitarios oficiales de la anterior ordenación universitaria (es decir, anteriores a los actuales títulos de grado y máster), a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, MECES.

Por ello desde Universidades se negó dicha situación y se explicó que desde la sede electrónica se pueden descargar los certificados y que esta se encuentra abierta permanentemente y que no es un trámite obligatorio.

La posesión del nivel MECES puede acreditarse de cualquiera de estas dos maneras:

Con la presentación del título junto con la publicación en el BOE que declara dicha correspondencia

Directamente descargando un certificado de correspondencia expedido por la Subdirección General de Títulos y Ordenación Universitaria a través de la Sede Electrónica.

La solicitud de correspondencia y una información más detallada se encuentra en la página web .