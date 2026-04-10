El Vaticano archiva la denuncia por abuso sexual contra el ex obispo de Cádiz Rafael Zornoza

La causa abierta por presunto abuso sexual a un menor contra el ex obispo de Cádiz Rafael Zornoza fue archivada por el Dicasterio de Doctrina de la Fe. Un tecnicismo jurídico provocó esta decisión.

El organismo basa su decisión en una presunta dificultad para determinar la edad del denunciante en el momento cuando se produjeron los hechos y así comprobar que era menor de edad. En el momento en el que supuestamente se produjo el abuso sexual al menor estaba vigente el código canónico de 1983, que cifra en 16 años la edad límite para ser considerado menor de edad.

Por su parte el denunciante afirma que estos supuestos abusos comenzaron cuando tenía 14 años de edad y se prolongaron hasta superar los 21. Esta decisión la toman tras investigar el expediente instruido en España por el Tribunal de la Rota. El denunciante afirma sentirse decepcionado con la decisión.

Fue en el mes de noviembre cuando el Papa aceptó la renuncia del ex obispor de Cádiz quien siempre sostuvo que esas acusaciones eran falsas.