Venezuela libera a varios presos políticos, entre ellos seis españoles

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha anunciado este jueves la liberación de un "número importante" de varias personas encarceladas, incluidos tanto ciudadanos venezolanos como extranjeros, proceso de excarcelación que "está ocurriendo en este mismo momento".

Entre ellos se encontrarían hasta seis españoles, entre los que se encuentran dos ciudadanos vascos, José María Basoa y Andrés Martínez, detenidos en Venezuela en el año 2024 mientras hacían turismo en el país latinoamericano, acusados de "tener vínculos" con el Centro Nacional de Inteligencia español, algo desmentido desde el Ejecutivo Nacional.

A estos dos se suman el canario Miguel Moreno, el valenciano Ernesto Gorbe, Sofía Saagún y Rocío San Miguel, todos excarcelados hace unas tres horas. Habría también una sexta ciudadana que contaría con la doble nacionalidad.

Rodríguez, que no ha confirmado por el momento el número de personas beneficiadas por la medida, ha realizado este anuncio durante una rueda de prensa en la que ha señalado que se trata de "un gesto unilateral para afianzar" su "decisión inquebrantable de consolidar la paz" en el país y "la connivencia pacífica", sin distinción de ideología o religión.

"Considérese este gesto del gobierno bolivariano, de amplia intención de búsqueda de la paz, como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad", ha declarado el presidente del Parlamento venezolano.

Durante su intervención, ha aprovechado para agradecer "a quienes siempre han estado al lado para defender" el derecho a "la vida plena, a la autodeterminación, a la independencia y a la paz". Así, ha dado las gracias al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, "quien desde hace diez años viene sumando todas sus capacidades para trabajar en conjunto por la connivencia nacional".

Además, ha tenido palabras de agradecimiento para el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y a las autoridades qataríes. A nivel interno, ha apreciado la disposición de "las instituciones del Estado, que de manera presta" han atendido el llamamiento "del Gobierno bolivariano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez".

Este anuncio ha llegado días después de que la Administración de Donald Trump lanzara un ataque contra el país latinoamericano, en el que un centenar de personas murieron y se saldó con la captura del presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, la primera dama Cilia Flores. Desde entonces, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, ha sido investida como presidenta encargada.

El Gobierno de España celebra la liberación de los presos españoles en Venezuela

El central ha compartido un comunicado en el que celebra la liberación de los presos políticos españoles en Venezuela:

"El Gobierno de España saluda la liberación hoy en Caracas de cinco españoles, uno de ellos ciudadana con doble nacionalidad, que se preparan a viajar rumbo a España asistidos por nuestra embajada en Caracas. El Gobierno de España traslada su alegría a estos ciudadanos, sus familiares y amigos. El ministro Albares ha podido hablar con todos ellos personalmente.

España, que mantiene relaciones fraternales con el pueblo venezolano, recibe esta decisión como un paso positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela".