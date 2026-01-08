EE.UU. controlará Venezuela durante mucho tiempo y hará que sea "rentable" para Washington

A día de hoy, Donald Trump no quiere comprometerse con un calendario que establezca los pasos de su salida de Venezuela. Lo que tiene claro es que el control de Estados Unidos sobre el país caribeño se mantendrá durante un período "largo" de tiempo, y que el plazo para que vuelvan a celebrarse elecciones "será mucho más largo" que seis meses o un año. "Solo el tiempo lo dirá", ha despejado, porque lo importante ahora es "reconstruir" la república bolivariana de manera que sea "muy rentable" para Washington.

Y, por el momento, todo marcha. La relación con la número dos de Nicolás Maduro, ahora presidenta encargada, es "buena" y las demandas de Estados Unidos son debidamente satisfechas. "Nos trata con gran respeto", ha asegurado Trump al diario The New York Times, minimizando así la importancia de determinadas declaraciones públicas "hostiles" por parte del nuevo ejecutivo chavista. "Nos están dando todo lo que creemos que es necesario", ha agregado.

Así pues, en medio de su iniciativa para cambiar las alianzas en el sector energético mundial, Trump ha recalcado que Estados Unidos "tomará" el petróleo venezolano y controlará su producción y posterior venta para evitar que siga fluyendo en dirección a Cuba, Rusia, China o Irán, aliados estrechos del gobierno de Nicolás Maduro. Por el momento, ya ha cerrado una transacción para hacerse con hasta 50 millones de barriles de petróleo sancionado, si bien ha admitido que recomponer la maltrecha industria petrolera venezolana "llevará tiempo".

Sin querer profundizar en el papel que le confiere a la oposición al chavismo, referenciada en María Corina Machado y Edmundo González, para el futuro de Venezuela; sí ha ofrecido nuevos detalles sobre cómo se planificó la operación que concluyó con la detención de Maduro y su esposa, ahora en prisión en Nueva York. Así, ha detallado que se construyó una réplica a tamaño real del palacio de Miraflores en una instalación militar en Kentucky.