Las vibraciones en las vías de Adamuz ya causaron en junio incidencias

Las altas temperaturas y las vibraciones producidas por el tráfico de trenes ya ocasionaron una incidencia ferroviaria en las inmediaciones del municipio de Adamuz (Córdoba) el pasado mes de junio de 2025, que afectó a la circulación de trenes. Así consta en una respuesta escrita el 18 de junio de 2025 por el Gobierno en el Senado a una pregunta del PP, que solicitaba información sobre los detalles de esta incidencia registrada en el tramo entre Adamuz y Villanueva de Córdoba, al provocar retrasos en los trenes de alta velocidad.

El Gobierno explicó que se trató de dos incidencias. La primera cuando una de las nuevas chapas instaladas en los aparatos de dilatación en el viaducto de El Valle, debido a las altas temperaturas y a las vibraciones del tráfico ferroviario, entró en contacto con el raíl. Como medida de seguridad, el sistema de señalización detectó esta situación anómala y ocupó automáticamente el circuito afectado, interrumpiendo su normal funcionamiento.

Esta incidencia fue atendida y resuelta de manera definitiva por el personal especializado de la brigada de desvíos durante el correspondiente horario de mantenimiento. En segundo lugar, se detectó un fallo en una tarjeta de relés, componente fundamental para el correcto funcionamiento del sistema de señalización. La tarjeta afectada fue sustituida por una nueva, restableciéndose así la operatividad del sistema. Esta intervención también se llevó a cabo dentro del marco del mantenimiento programado. “Ambas actuaciones permitieron recuperar con normalidad el servicio en el menor tiempo posible”, detalló el Gobierno.

La última revisión del tren Iryo que descarriló se realizó hace cuatro días

El tren descarrilado en Adamuz (Córdoba), el Iryo 6189, pasó su última revisión el pasado 15 de enero, según confirmaron fuentes de la compañía. El accidente se produjo en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocó que el convoy invadiera la vía contigua, al descarrilar sus últimos vagones. Por la vía contigua circulaba un tren Alvia procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva que también descarriló como consecuencia del incidente, según informó Adif a través de su cuenta oficial en la red social X.