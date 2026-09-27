Vídeo | El alcalde de Nueva York publica un vídeo con Pedro Sánchez y el PP responde: "Absoluta desconexión de la realidad"

Imagen de un video publicado por el alcalde de Nueva York, Zohran Kwane Mamdani, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que ambos emulan jugar al baloncesto tirando bolas de papel en una papelera.

El alcalde de Nueva York, Zohran Kwane Mamdani, ha publicado un vídeo junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que ambos emulan jugar al baloncesto tirando bolas de papel en una papelera.

"You know that being a leftist means taking big shots (Sabes que ser de izquierda significa intentar tiros difíciles)", dice Sánchez en inglés. La expresión 'taking big shots' se puede entender con el doble sentido de asumir grandes retos a nivel político e intentar lanzamientos ambiciosos a canasta en baloncesto. "Y anotar", responde el alcalde de Nueva York antes de empezar a encestar en la papelera.

Vestidos de traje, en la grabación, Sánchez y el estadounidense celebran los "tiros difíciles" de las políticas de izquierda lanzando bolas de papel a una papelera.

En el vídeo, que dura 21 segundos, Mamdani y Sánchez se ríen y emulan tiros de baloncesto a una papelera con diferentes posturas mientras suena una música de fondo en una escena probablemente grabada tras la reunión que mantuvieron esta semana en Nueva York.

El vídeo fue difundido este sábado por la noche a través de las cuentas oficiales del alcalde de Nueva York y en su canal de 'X' ya alcanza 2,7 millones de reproducciones.

Respuesta del Partido Popular

El portavoz y vicesecretario de Cultura del Partido Popular, Borja Sémper, ha respondido al vídeo publicado por el alcalde de Nueva York, Zohran Kwane Mamdani, emulando encestar bolas de papel en una papelera junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusando a este último de "absoluta desconexión de la realidad".

Así ha contestado Sémper al jefe del Ejecutivo en una publicación a través de 'X', en reacción al vídeo en el que Sánchez y Mamdani juegan al baloncesto con bolas de papel y una papelera, y afirman que "ser de izquierdas significa tomar grandes decisiones, y lograrlas".

"You know that being a leftist means taking big shots (Sabes que ser de izquierda significa intentar tiros difíciles)", dice Sánchez en inglés. La expresión 'taking big shots' se puede entender con el doble sentido de asumir grandes retos a nivel político e intentar lanzamientos ambiciosos a canasta en baloncesto.

Encuentro en la Asamblea General de la ONU

El vídeo llega después de la asistencia de Sánchez a la Asamblea General de Naciones Unidas, celebrada esta semana en Nueva York, y cuyo viaje aprovechó para reunirse el miércoles con Mamdani en Gracie Mansion, residencia oficial del alcalde.

Durante su encuentro, Sánchez defendió su modelo económico por encadenar años de crecimiento económico, aumento del empleo y a la vez, afirmó, reducir la desigualdad social con un sistema de protección social fuerte.

Asimismo, recalcó que sus gobiernos siguieron esa ruta a pesar de que los sectores conservadores les advertían de que no serían útiles, pero les ha demostrado que estaban equivocados: "Nuestras políticas funcionan y van destinadas a la gente común porque la justicia social no es el enemigo del crecimiento económico", aseveró.