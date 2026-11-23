La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal presuntamente dedicado a cometer robos con fuerza en establecimientos hosteleros y estaciones de servicio de distintas provincias españolas. La investigación ha permitido esclarecer al menos siete robos cometidos en Ciudad Real, Cuenca, Zaragoza, Salamanca, Valladolid y Zamora. En los distintos asaltos, los sospechosos habrían empleado un método de actuación similar.

La operación, enmarcada en la operación "Purisco", se ha saldado con tres personas detenidas y otras cuatro investigadas. A los implicados se les atribuye, en diferentes grados de participación, la presunta pertenencia a un grupo criminal y la autoría de siete delitos contra el patrimonio, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

La investigación comenzó tras un robo en Ciudad Real

Las pesquisas arrancaron a raíz de un robo con fuerza en un restaurante de Almuradiel (Ciudad Real). Los autores accedieron al establecimiento tras romper un ventanal a golpes con una maza y, una vez dentro, forzaron dos máquinas recreativas para hacerse con los cajetines que contenían el dinero de la recaudación.

Las imágenes de las cámaras de videovigilancia del local, facilitadas por el responsable del establecimiento tras presentar la denuncia, resultaron fundamentales para avanzar en la investigación. A partir de ellas, los agentes realizaron diversas gestiones para identificar a los responsables y el vehículo que habían utilizado para desplazarse hasta el restaurante. Las pesquisas permitieron identificar el automóvil y, posteriormente, a su conductor y al resto de ocupantes, gracias a distintos indicios que los relacionaban con el asalto.

Siete robos esclarecidos en seis provincias

El avance de la investigación y la coordinación con unidades de la Guardia Civil de otras provincias permitieron vincular a los sospechosos con nuevos asaltos en establecimientos hosteleros y estaciones de servicio, en los que habrían utilizado un procedimiento similar.

Además del robo de Almuradiel, los agentes esclarecieron otros hechos delictivos en localidades de Cuenca, Zaragoza, Salamanca, Valladolid y Zamora, hasta alcanzar un total de siete robos con fuerza.

Tras analizar toda la información recopilada, la Guardia Civil procedió a la detención de tres personas y a la investigación de otras cuatro por su presunta pertenencia a grupo criminal y su posible implicación en los siete delitos, con distintos grados de participación.