Vídeo | Detenidos siete integrantes de un grupo criminal por robos violentos y asaltos en viviendas de Cataluña

La Policía Nacional, en una operación conjunta con Mossos d'Esquadra, ha desarticulado un grupo criminal implicado, presuntamente, en dos robos violentos con armas de fuego y cinco asaltos en viviendas de Cataluña. La operación culminó con la detención de siete personas, que pasaron a disposición judicial como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal, dos robos con violencia, cinco robos con fuerza y tráfico de drogas, ingresando en prisión dos de ellos.

La investigación se inició tras un robo con violencia e intimidación perpetrado en las instalaciones de una empresa de máquinas recreativas ubicada en Castellón de la Plana. La Policía Nacional ha explicado que dos individuos encapuchados accedieron de madrugada al recinto tras violentar la puerta principal y realizar posteriormente un butrón para alcanzar la zona de oficinas, donde permanecieron ocultos hasta la llegada de una empleada a primera hora de la mañana.

Al abrir el establecimiento, la trabajadora fue amenazada con un arma de fuego para obligarla a abrir la caja fuerte. Posteriormente, los asaltantes se apoderaron de la recaudación existente y, antes de huir, la amordazaron y maniataron con bridas. Las pesquisas desarrolladas por los investigadores permitieron identificar a varios integrantes del grupo criminal y detectar que la mayor parte de ellos estaban asentados en Barcelona. Además, los agentes comprobaron que estaban implicados en otro robo especialmente violento, cometido el 29 de septiembre de 2025 en una vivienda situada en la localidad gerundense de Osor.

Cuatro individuos con pasamontañas

En uno de los hechos, cometido en un domicilio de Girona, llegaron a maniatar a las víctimas para consumar el robo. En aquella ocasión, cuatro individuos con pasamontañas accedieron al domicilio mientras sus propietarios dormían y, tras despertarlos, los ataron y los amenazaron con un cuchillo y un arma para obligarlos a entregar el contenido de una caja fuerte. El asalto se produjo un día después de que los mismos autores hubieran intentado sin éxito entrar en la vivienda.

A medida que avanzaba la investigación, los agentes pudieron relacionar a otros miembros del grupo con varios robos con fuerza en viviendas habitadas, cometidos durante diciembre de 2025 en distintas localidades de Barcelona, entre ellas Sant Sadurní d'Anoia, Olesa de Montserrat, Caldes de Montbui y Sant Fruitós de Bages.

Posteriormente, los investigados también fueron vinculados con otro robo con fuerza cometido el pasado mes de enero en Monistrol de Montserrat, donde fue detenido el principal investigado, que ingresó en prisión provisional.

Estructura criminal organizada

La investigación permitió acreditar que no se trataba de actuaciones aisladas, sino de una estructura criminal organizada, con un núcleo estable y distintos colaboradores que se incorporaban según el tipo de acción delictiva.

Previamente, seleccionaban objetivos situados en zonas de alto poder adquisitivo, realizaban vigilancias antes de actuar, coordinaban los desplazamientos mediante vehículos vinculados a la organización y utilizaban líneas telefónicas específicas para comunicarse en tiempo real.

Además, existía, según los agentes, un claro reparto de funciones entre autores materiales, vigilantes, conductores y apoyos logísticos. Los robos se ejecutaban con rapidez y coordinación, empleando fuerza sobre puertas y ventanas, e incluso butrones, y recurriendo a la violencia y a las armas cuando encontraban resistencia o coincidían con los moradores.

Intervenidas armas simuladas, joyas y simbología de los Trinitarios

Una vez identificados todos los miembros de la red, el pasado día 19 se llevaron a cabo siete registros en Barcelona (3), L'Hospitalet de Llobregat (2) y Girona (2), donde se intervinieron dos armas de fuego simuladas, 16 relojes de alta gama, diversas joyas, 115 gramos de cocaína, 700 gramos de marihuana, un vehículo, más de 2.000 euros en efectivo y numerosa documentación.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. Los investigadores consideran que uno de los arrestados ejercía como líder del grupo criminal, dirigiendo las acciones más violentas. Durante el registro de su domicilio se intervino abundante simbología vinculada a los Trinitarios, entre ella collares, pañuelos y anotaciones con códigos y referencias internas.