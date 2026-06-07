Vídeo | Espectaculares imágenes aéreas retratan un centro de Madrid desbordado por la misa de León XIV

La histórica visita del papa León XIV a España nos regala hoy estampas verdaderamente memorables. Este domingo, el corazón de Madrid vuelve a mostrar un lleno absoluto con una gigantesca multitud congregada para seguir la Santa Misa oficiada en la Plaza de Cibeles. De hecho, las panorámicas aéreas y los drones muestran una imagen impresionante: una marea humana que desborda el epicentro de la capital, extendiéndose hacia la Plaza de Colón y el Paseo del Prado, donde miles de fieles siguen en directo la homilía a través de las grandes pantallas desplegadas para este acontecimiento.

Las cifras oficiales confirman la asistencia de más de 1.200.000 personas al solemne acto. La Policía abre los controles de acceso a los sectores habilitados a las 7:00 horas y decreta el cierre definitivo a las 9:00 horas, dejando fuera a una gran cantidad de ciudadanos que todavía intentan entrar. A pesar de las restricciones, el máximo de ocupación previsto se completa con rapidez, y la propia organización reconoce que la afluencia supera con creces cualquier expectativa inicial.

Esta masiva concurrencia provoca lógicos momentos de decepción entre quienes se quedan a las puertas del recinto de la eucaristía. Es el caso de alguna familia que, habiendo madrugado para llegar a las ocho de la mañana, se ve obligada a dar la vuelta sin poder acceder, lamentando la falta de avisos previos y criticando la gestión del control.

De igual modo, en Colón se viven momentos de frustración debido a problemas técnicos para escuchar el inicio del oficio religioso y a la excesiva distancia de los monitores. Además, las vallas de seguridad provocan que algunos grupos familiares queden divididos a ambos lados del cordón; ante esto, los miembros de seguridad intervienen de manera comprensiva, facilitando el contacto entre ellos y repartiendo bebidas para ayudar a sobrellevar el intenso calor de la jornada.