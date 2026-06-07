MÁS DE UN MILLÓN DE PERSONAS
Vídeo | Espectaculares imágenes aéreas retratan un centro de Madrid desbordado por la misa de León XIV
MÁS DE UN MILLÓN DE PERSONAS
La histórica visita del papa León XIV a España nos regala hoy estampas verdaderamente memorables. Este domingo, el corazón de Madrid vuelve a mostrar un lleno absoluto con una gigantesca multitud congregada para seguir la Santa Misa oficiada en la Plaza de Cibeles. De hecho, las panorámicas aéreas y los drones muestran una imagen impresionante: una marea humana que desborda el epicentro de la capital, extendiéndose hacia la Plaza de Colón y el Paseo del Prado, donde miles de fieles siguen en directo la homilía a través de las grandes pantallas desplegadas para este acontecimiento.
Las cifras oficiales confirman la asistencia de más de 1.200.000 personas al solemne acto. La Policía abre los controles de acceso a los sectores habilitados a las 7:00 horas y decreta el cierre definitivo a las 9:00 horas, dejando fuera a una gran cantidad de ciudadanos que todavía intentan entrar. A pesar de las restricciones, el máximo de ocupación previsto se completa con rapidez, y la propia organización reconoce que la afluencia supera con creces cualquier expectativa inicial.
Esta masiva concurrencia provoca lógicos momentos de decepción entre quienes se quedan a las puertas del recinto de la eucaristía. Es el caso de alguna familia que, habiendo madrugado para llegar a las ocho de la mañana, se ve obligada a dar la vuelta sin poder acceder, lamentando la falta de avisos previos y criticando la gestión del control.
De igual modo, en Colón se viven momentos de frustración debido a problemas técnicos para escuchar el inicio del oficio religioso y a la excesiva distancia de los monitores. Además, las vallas de seguridad provocan que algunos grupos familiares queden divididos a ambos lados del cordón; ante esto, los miembros de seguridad intervienen de manera comprensiva, facilitando el contacto entre ellos y repartiendo bebidas para ayudar a sobrellevar el intenso calor de la jornada.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
MÁS DE UN MILLÓN DE PERSONAS
Vídeo | Espectaculares imágenes aéreas retratan un centro de Madrid desbordado por la misa de León XIV
Lo último
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Muere un joven de 29 años en un accidente en Ponte Caldelas y deja grave al copiloto