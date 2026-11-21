La Policía detiene en Burgos a un líder del grupo de hacktivistas prorrusos NoName057(16) e interviene un arsenal de armas.

La Policía Nacional ha detectado que el grupo de hacktivistas prorruso NoName057(16) ha incrementado sus amenazas en España y podría volver a actuar con motivo de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La investigación policial apunta a posibles ataques contra el sistema electoral y distintas instituciones del Estado, además de acciones de señalamiento contra mandos policiales y negocios regentados por ciudadanos ucranianos.

El grupo, surgido tras el inicio de la guerra de Ucrania, está detrás de más de 400 ciberataques en España desde 2024, según los investigadores. Entre sus objetivos anteriores figuran las webs del Ministerio del Interior, Moncloa y la Junta Electoral Central, esta última durante las elecciones generales de 2023.

La alerta se conoce después de la operación que permitió detener el pasado martes en Burgos a un ciudadano español de 51 años, al que los investigadores acusan de intentar constituir la primera célula física de NoName057(16) en España.

Detenido en Burgos con un arsenal de armas

El detenido, un exvigilante de seguridad sin conocimientos informáticos, tenía en su poder un arsenal de armas y más de 5.000 cartuchos, parte de ellos de uso militar. Los agentes también localizaron carabinas, escopetas, armas blancas, defensas artesanales, productos químicos y tres monederos de criptomonedas con fondos en bitcoin.

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La Policía sostiene que la operación permitió evitar que el sospechoso diese el salto a acciones violentas. Tras pasar por la Audiencia Nacional, quedó en libertad provisional con medidas cautelares.

Pocas horas después, canales vinculados a NoName057(16) difundieron mensajes intimidatorios e insultos contra el mando policial que dirigió la operación, según fuentes de la investigación.

Señalamientos contra policías y negocios ucranianos

Los investigadores también han detectado una actividad creciente de canales vinculados al grupo, entre ellos uno denominado 'Desinformador ruso', que los servicios de Información e Inteligencia españoles relacionan con Enrique Arias Gil, un ciudadano español fugado a Rusia y considerado uno de los objetivos prioritarios de las autoridades.

España figura entre los objetivos habituales de NoName057(16). La Policía atribuye al grupo al menos 447 ciberataques desde 2024 contra organismos públicos, entidades bancarias y empresas de transporte.

Además de los ataques informáticos, los investigadores han identificado amenazas contra policías y ciudadanos ucranianos. En Burgos, por ejemplo, se detectaron adhesivos con el emblema de la organización y códigos QR que dirigían a sus canales oficiales.

La Policía ve probable que actúe el 29-N

Las fuentes de la investigación consideran altamente probable que NoName057(16) vuelva a intentar atacar objetivos españoles durante las elecciones generales del 29N, siguiendo el patrón utilizado en otras citas electorales de países europeos.

El grupo ya ha protagonizado ataques contra instituciones españolas y, desde el pasado 16 de noviembre, figura además en el régimen de sanciones de la Unión Europea, que contempla la inmovilización de sus fondos.

La operación de Burgos se suma a otras actuaciones policiales contra la estructura del grupo. En julio de 2025 se realizaron cinco registros en Madrid, Zaragoza y Barcelona y se emitió una orden internacional de detención contra Enrique Arias Gil, posteriormente incluido entre los más buscados por Europol por ciberterrorismo y pertenencia a organización criminal.

La investigación continúa abierta mientras las autoridades mantienen bajo vigilancia la actividad del grupo ante el riesgo de nuevos ataques en los próximos días.