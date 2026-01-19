Vídeo | Primeras imágenes aéreas muestran la devastación del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba)

Primeras imágenes del día del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), donde los trenes Alvia e Iryo quedaron destrozados tras la colisión.

Las primeras imágenes aéreas que trascienden tras la luz del día muestran la magnitud del accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba). Tomadas por la Guardia Civil en una zona perimetrada, permiten ver los trenes Alvia, en la parte inferior, e Iryo, en la superior, completamente destrozados, mientras continúan las labores de investigación, combinadas con el rescate y el acceso a los dos vagones que se precipitaron por un talud.

Renfe ha descartado que el siniestro se deba a exceso de velocidad, ya que ambos trenes circulaban a menos de 210 km/h en el momento del impacto. Hasta ahora, se han confirmado al menos 39 fallecidos y alrededor de 100 heridos y 25 heridos graves.

El accidente se produjo en un tramo recto y recientemente renovado, lo que lo hace especialmente extraño. Además, en junio pasado, las vibraciones en estas vías ya habían ocasionado un incidente ferroviario en Adamuz, aunque sin consecuencias graves.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha calificado el suceso como “tremendamente extraño” y ha adelantado que la investigación podría prolongarse al menos un mes.