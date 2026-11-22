Los servicios de emergencia trabajan en la M-30 tras caer una rama de árbol sobre un vehículo y causar la muerte de su conductor.

Un hombre de unos 50 años ha fallecido este domingo tras caerle una rama de árbol sobre el vehículo que conducía por la M-30, en Madrid. El suceso ocurrió alrededor de las 11:00 horas, a la altura del kilómetro 2 de la vía de circunvalación, en la zona noreste de la capital.

La rama cayó sobre el turismo cuando circulaba por la calzada lateral de la M-30, dejando al conductor atrapado en el interior del vehículo. Varias personas que se encontraban en la zona se detuvieron para auxiliarle, entre ellas un bombero del Ayuntamiento de Madrid que estaba fuera de servicio.

Los primeros intervinientes utilizaron una herramienta radial para abrir un hueco en el vehículo, liberar espacio y poder realizar un control cervical al conductor mientras llegaban los servicios de emergencia.

El conductor estaba en parada cardiorrespiratoria

Con la llegada de los sanitarios de Samur-Protección Civil y de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, los equipos de emergencia consiguieron extraer al hombre del turismo. En ese momento se encontraba en parada cardiorrespiratoria como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo.

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Los sanitarios realizaron maniobras de reanimación avanzada durante más de 30 minutos, pero no lograron revertir la parada y finalmente confirmaron su fallecimiento en el lugar.

Una psicóloga de Samur-Protección Civil también acudió para prestar asistencia a las personas que habían intervenido en las primeras labores de auxilio antes de la llegada de los servicios de emergencia.

Bomberos retiró los restos de la rama

Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid aseguraron la zona y retiraron de la calzada los restos de la rama que había caído sobre el vehículo.

Por su parte, agentes de la Policía Municipal de Madrid señalizaron el accidente, regularon el tráfico en el tramo afectado y se encargaron de elaborar el correspondiente atestado.