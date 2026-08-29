Vídeo | Rescatan a siete personas atrapadas a más de 60 metros de altura en una atracción de la Feria de Almería

Los bomberos rescatan a las siete personas atrapadas en la atracción ‘Gigant’ de la Feria de Almería.

Siete personas tuvieron que ser rescatadas durante la madrugada de este sábado tras quedar atrapadas en una atracción de la Feria de Almería, que sufrió una avería cuando se encontraba en funcionamiento.

Los hechos ocurrieron cerca de la medianoche en el recinto ferial de La Vega de Acá. Varios testigos alertaron después de observar que comenzaban a caer piezas y fragmentos del mecanismo de la atracción, conocida como 'Gigant' o 'El Martillo'.

El aparato, un péndulo que puede alcanzar los 75 metros de altura, quedó completamente bloqueado con siete personas a bordo. La avería impidió que los pasajeros pudieran abandonar la atracción por sus propios medios.

Ante la situación, agentes de la Policía Local acordonaron la zona y se movilizó a los bomberos de Almería y del Poniente. Los efectivos tuvieron que emplear dos vehículos con escaleras de grandes dimensiones para alcanzar a las personas que permanecían en la parte más elevada.

Los primeros intentos no permitieron llegar hasta los asientos, por lo que los bomberos trabajaron durante horas para poder iniciar la evacuación. A las 01:30 horas comenzó el descenso de la primera persona atrapada.

Los rescates se realizaron de forma progresiva, evacuando a los siete pasajeros uno por uno. Finalmente, a las 03:00 horas concluyó la intervención, después de aproximadamente cuatro horas desde que la atracción quedó bloqueada.

Los afectados pudieron ser puestos a salvo sin que se hayan comunicado daños personales derivados del incidente. La avería obligó además a cancelar una actuación musical en el recinto de conciertos para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.