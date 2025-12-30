Vídeo | Así fue el rescate de los cuerpos tras el alud que sepultó a tres montañeros en Panticosa

Tres esquiadores (dos hombres y una mujer) han muerto y otra mujer ha resultado herida leve por hipotermia tras verse arrastrados por un alud de nieve en el pico Tablato, a unos 2.200 metros de altitud, en las inmediaciones del Balneario de Panticosa, en el Pirineo oscense, según han informado fuentes del Gobierno de Aragón.

Las víctimas, procedentes del País Vasco, practicaban esquí de fondo cuando fueron sorprendidas por la avalancha. En el grupo viajaban seis personas: además de los tres fallecidos y la mujer herida, otros dos hombres resultaron ilesos y fueron quienes alertaron a los servicios de emergencia.

El aviso al 112 se recibió sobre las 13.00 horas de este lunes. Tras la llamada, la Guardia Civil activó a los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Panticosa, Jaca y Huesca, así como a la Unidad Aérea y a un médico del 061.

El director general de Interior del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero, explicó que el alud se produjo por la rotura de una placa de nieve, un fenómeno habitual tras episodios de frío y nevadas, en el que una lámina se desliza sobre otra y arrastra a las personas situadas encima.

Los cuerpos sin vida permanecen en la zona a la espera de su traslado al Instituto de Medicina Legal de Huesca. La mujer rescatada con vida, que se encontraba semienterrada, fue evacuada al Hospital San Jorge de Huesca con síntomas de hipotermia.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha señalado que se está informando a las familias antes de difundir las identidades y ha vuelto a pedir máxima precaución en la montaña, recordando que “el riesgo cero no existe, incluso cuando las condiciones parecen razonables”.